Crack Varese 1910, assolto l’ex vicepresidente Trainito

L’ex vice presidente del Varese 1910 – la società calcistica cittadina attiva fino al fallimento del 2015 – Massimo Trainito è stato assolto dalle accuse che gli valsero una condanna in primo grado a due anni di carcere per bancarotta fraudolenta. Lo ha deciso oggi – mercoledì 22 gennaio – la Corte d’Appello di Milano di fatto annullando la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Varese nel 2023.

La vicenda riguarda il crack del “vecchio” Varese 1910 per il quale era imputato in primo grado e poi assolto anche l’allora presidente del biancorosso, il libanese Ali Zeaiter. Trainito era accusato di una bancarotta fraudolenta “per distrazione” e cioè per aver asportato parte del patrimonio societario per un importo di 50 mila euro. (foto in alto da sinistra: Zack Fawaz, Alì Zeaiter e Massimo Trainito)

Ora per quei fatti, che risalgono al 2016, si conclude la vicenda giudiziaria a meno di ricorsi alla Corte di Cassazione che però, al momento, appaiono improbabili.