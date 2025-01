Da Pier Paolo Pasolini alla Olivetti: un anno di appuntamenti alla Kasa e al Kapannone dei libri

La Kasa dei Libri di Milano presenta gli appuntamenti del 2025 anticipando anche gli eventi che riguarderanno il Kapannone dei libri di Angera, la sede sul Lago Maggiore della collezione di Andrea Kerbaker. Tra questi ultimi segnaliamo due rassegne che si preannunciano molto interessanti, una dedicata alle “copertine d’autore” e l’altra alla “Olivetti”. Tutti gli articoli sul Kapannone dei libri

LE MOSTRE E GLI APPUNTAMENTI DEL 2025

A Milano Kasa inaugura l’anno nuovo con un omaggio a uno degli intellettuali più discussi e controversi del nostro recente passato, Pier Paolo Pasolini, al quale sarà dedicata una grande mostra dal titolo “Pasolini Poco Percorso”, a 50 anni dall’assassinio. È proprio questo l’evento dal quale l’esposizione si sviluppa, costruendo un racconto che, dalle poesie della giovinezza in dialetto friulano fino alle più dibattute pellicole, ruota attorno a questa tragica conclusione. L’iniziativa sarà presentata dal 22 gennaio con materiale vario e spesso pochissimo noto (per esempio l’ultimo libro mai presentato da PPP, la traduzione in svedese delle Ceneri di Gramsci o il suo primo articolo pubblicato in una rivista quando non aveva vent’anni), per riflettere sulla vita e le opere di uno scrittore che ancora oggi continua a spiazzare il nostro pensiero. Ad accompagnare e approfondire la mostra con punti di vista inconsueti, sono previsti un ciclo di incontri e una passeggiata ispirata ai luoghi milanesi del film Teorema.

Altra stagione, altro fuori categoria: in primavera sarà la volta di Shakespeare illustrato, una mostra dedicata alle rappresentazioni per immagini che nel corso del tempo sono state fatte del Bardo e delle sue opere che, mai come prima di allora, rivoluzionarono il teatro e le sue regole: dalle incisioni nei volumi del ‘700-‘800, passando per le curiose copertine popolari che circolavano in Inghilterra tra gli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, fino alle celebri reinterpretazioni di Salvador Dalí.

A volte anche le fotografie possono essere straordinarie. Negli anni passati alcuni dei libri premiati nell’appuntamento Le immagini rilegate, concorso ed omonima mostra organizzati da Diorama Progetti Fotografici di Roberto e Pierluigi Mutti e Cristina Comelli, sono stati così. «Ci auguriamo lo stesso anche per autunno 2025 quando i migliori libri di foto dell’anno saranno in esposizione da noi – spiegano gli organizzatori -. D’altronde, edizione dopo edizione e grazie ad una giuria di esperti professionisti, tra cui Monica Fumagalli Iliprandi e Nino Romeo, la rassegna ha saputo radunare volumi di indubbia qualità».

Anche nella seconda metà dell’anno ci sarà una mostra importante, ancora in corso di definizione. Inoltre, lungo tutto il corso dell’anno, non mancheranno le passeggiate letterarie, oltre che l’appuntamento con una maratona di lettura a voce alta, per i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, scrittrice che seppe imporre la sua voce in un panorama letterario dominato da uomini. Sarà organizzata con Vita e Pensiero, la casa editrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e grazie alla partecipazione del gruppo mobile “I giusti continuano a leggere”. La Kasa rinnova la partecipazione a Museocity con una intera settimana di appuntamenti per portare adulti e bambini alla scoperta del mondo delle copertine d’artista, da Pablo Picasso a Jean Cocteau.

LE INIZIATIVE AL KAPANNONE DI ANGERA

In primavera sarà tempo di riaprire le porte al pubblico anche per il Kapannone dei Libri di Angera, ormai presidio culturale consolidato sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Anche qui la straordinarietà sarà all’ordine del giorno: beneficiando della sua variegata “kollezione” e della rete di relazioni intessute con il territorio circostante, per il 2025 il Kapannone propone occasioni di incontro sempre incentrate su storie e punti di vista fuori dal coro. Si comincia nel mese di aprile con una mostra per approfondire il mondo delle copertine d’autore: titoli di narrativa, saggistica o poesia la cui veste grafica è stata realizzata ad hoc da scrittori come Carlo Levi, che sovente si cimentava nella pittura, o come le pregiate edizioni di testa francesi stampate a metà Novecento in tiratura limitata e affidate a grafici e designer. A seguire una mostra dedicata alla Olivetti, quell’anomalia tutta italiana che dagli anni ‘50 agli anni ’90 del Novecento diventò un centro di produzione di idee e cultura capace di dialogare con le maggiori istituzioni culturali del pianeta, pur rimanendo fortemente legata al territorio piemontese da cui era nata nel 1908. La mostra, a cura di Giuseppe Lupo, tra i massimi studiosi di letteratura industriale e che molto si è occupato della storia della Olivetti, proporrà dei frammenti di visione non solo della cultura tout court, ma anche di quegli aspetti unici e assolutamente innovativi che resero il marchio famoso nel mondo, nel campo del design, dell’architettura e dell’editoria. Tra aprile e giugno tornano gli Incontri al lago, il nostro ciclo di conversazioni per raccontare il lago Maggiore tra arte, letteratura e paesaggio insieme a ospiti speciali, esperti e appassionati che conoscono e frequentano il territorio, lo studiano e lo raccontano.

Nei mesi estivi, il Kapannone partecipa al Festival Il Lago Cromatico, manifestazione che dal 2015 mette in connessione la musica in tutti i suoi generi con le bellezze paesaggistiche del Lago Maggiore. «In questa occasione – spiegano dalla Kasa – porteremo il nostro punto di vista, organizzando eventi speciali per approfondire il legame tra musica e letteratura. Proseguiranno inoltre gli incontri periodici con le passeggiate e le pedalate letterarie, il cineforum e le visite guidate alla kollezione permanente del Kapannone che nei weekend sarà sempre aperta al pubblico per consultazione e studio».

