Diego Peri confermato presidente del CsI Varese: nuovo mandato e nuovi obiettivi

Si è svolta a Masnago, lo scorso 18 gennaio, l’assemblea elettiva del Centro Sportivo Italiano (CSI) di Varese, un momento cruciale per delineare il futuro dello sport associativo in provincia. Con quasi 180 società affiliate e oltre 30.000 tesserati, il CSI si conferma una realtà centrale per la promozione sportiva locale.

Diego Peri, già presidente nel precedente quadriennio, è stato rieletto alla guida del comitato provinciale, pronto a continuare il lavoro con rinnovata energia. Oltre alla presidenza, sono stati eletti il nuovo consiglio direttivo, il revisore dei conti e la commissione giudicante, incaricata di garantire la giustizia sportiva.

All’assemblea hanno partecipato oltre 70 associazioni sportive dilettantistiche (ASD) del territorio. Tra gli ospiti d’onore, Daniela Colonna Preti e Simone Barlaam, rappresentanti di Polha Varese, hanno portato una testimonianza significativa sull’importanza dello sport inclusivo. La loro presenza ha sottolineato il valore sociale dello sport, celebrando i traguardi raggiunti dalle associazioni affiliate al Csi.

Il consiglio sarà costituito dai riconfermati Michele Lepori, Marco Valvassori, Mario Gardenal e Luca Bernardotto. Si aggiungeranno Cristina Galmarini, Valentina Bertolini, Gregory Cantele e Maurizio Graziotti.

Per la commissione giudicante riconfermati Gugnani Marco e Giorgio Massari. Novità per il revisore dei conti, con l’ingresso di Angelo Molon.