Doppia proposta per famiglie e adulti alla Sala Pro Busto con la Viandanti Teatranti

“Un, due, te! di Centopercentoteatro” per la regia di Chiara Cervati e con Chiara Cervati e Alice Natale è in programma sabato 25 gennaio con inizio alle 16 alla sala Pro Busto in via Cesare Battisti a Busto Arsizio.

Una scena vuota: senza colori, senza suoni, senza rumori… piccoli personaggi buffi e silenziosi la popolano, si muovono, la sfiorano come se non fosse loro. Attendono di ri­cevere indicazioni e, mentre attendono, si annoiano. Ma questa noia è la porta che apre la fantasia. E così la sorpresa!

Questa scena bianca e silenziosa contiene un segreto. Infatti, essa contiene tutto! Ogni colore, ogni rumore, ogni suono.

Bisogna solo trovarli, sco­prirli, farli nascere dalle idee o da un piccolo punto colorato trovato per caso e spuntato fuori da chissà dove.

Ogni suono può essere inventato e scaturire da un gesto, da un movimento, da un avvicinamento.

Ogni idea è una magia e può creare tutto, dipingere le pareti, inventare ciò che prima non c’era, partire per un viaggio in un altro mondo.

L’appuntamento è all’interno della “Stagione del Viandante” . Biglietto unico 5 euro, prenotazioni a

prenotazioni@viandantiteatranti.it

Alla sera, con inizio alle ore 21, lo spettacolo Il rogo dei libri, di Viandanti Teatranti, da un’idea di Ernesto Speroni, per la regia di Fabrizio Bianchi.

In scena Sara Bozzetti, Vincenzo Politano, Gabriele Vollaro

Drammaturgia di Ernesto Speroni e Fabrizio Bianchi

Musiche originali di Simone Gaggioli

Commento musicale di Gabriele Vollaro

Collaborazione drammaturgica Maria Chiara Vita e Vincenzo Politano

Collaborazione scenografica Sara Maffioletti

Biglietti intero 12 € / ridotto 10 € ( fuori stagione)

Per prenotazioni

prenotazioni@viandantiteatranti.it