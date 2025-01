Extinction Rebellion si presenta a Varese

Venerdì 17 gennaio alcuni esponenti di Extinction Rebellion presenteranno a Varese il loro movimento. L’evento si terrà in via Francesco del Cairo 34, alle 18, presso la sede di UnaltrastoriaVarese e Rete Varese Senza Frontiere.

Noto per le azioni dall’effetto scenico e dirompente, Extinction Rebellion (XR) è un movimento internazionale nato a Londra nel 2019, che utilizza la disobbedienza civile nonviolenta per spingere i governi ad agire sulla crisi climatica ed ecologica. Anche in Italia il movimento è in prima linea nell’azione per il clima, con centinaia di azioni già svolte negli scorsi anni.

Negli scorsi mesi, in protesta contro l’approvazione del nuovo DDL “Sicurezza” si sono svolte numerose manifestazioni, compresa – a fine novembre scorso – l’occupazione in tenda della piazza del Viminale, sede del Ministero degli Interni.

«La nascita di un gruppo locale di Extinction Rebellion a Varese sarebbe di supporto per i cittadini e le realtà locali, permettendo loro di attivarsi per la causa climatica e di partecipare agli appuntamenti nazionali che si terranno in primavera» commenta Giuseppe Musolino, presidente dell’associazione “unaltrastoriaVarese” e co-organizzatore dell’evento. La presentazione avverrà sotto forma di apericena e vedrà la partecipazione e adesione di diverse organizzazioni.