Da Sandrone Dazieri a Gino Vignali, tra cene e giochi investigativi: torna Nord in Giallo

Al via la quarta edizione del Festival Nord in Giallo, che si svolgerà dall’8 al 10 maggio a Varese.

«Il giallo è ormai considerato come un romanzo sociale, che dà attenzione ai problemi attuali». Ha commentato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia presentando il festival ricco di autori e di iniziative: «Un festival che di anno in anno si consolida, con un programma sempre piu ricco e qualificato. E le novità quest’anno sono molte, anche se il focus della rassegna sarà l’incontro con gli scrittori».

Saranno infatti presenti molti autori, anche figure molto significative a livello nazionale per il genere noir: tra gli ospiti risalta il nome di Cochi Ponzoni, attore e musicista del duo Cochi e Renato, di Gino Vignali della coppia artistico-autorale Gino & Michele, ma anche quelli di Sandrone Dazieri e Luca Crovi, autori amatissimi dagli appassionati del genere.

Gli eventi principali si terranno anche quest’anno presso la Palazzina della cultura in via dei Bersaglieri. Ma altre iniziative avranno luogo presso la Biblioteca civica di Varese, la sede di Think Lab di Via Cairoli e persino al lido della Schiranna.

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 8 maggio con il “Giallo è servito”, una cena per degustare le specialità raccontate nei romanzi noir delle autrici Gabriella Genisi (Autrice de Le indagini di Lolita Lobosco) e Rosa Teruzzi (autrice de I delitti del casello). La serata comincerà alle 20 presso la sede di Giulietta al Lago, al lido della Schiranna in via dei Canottieri 15. La prenotazione è raccomandata.

Il giorno seguente, Venerdì 9 maggio, tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala Montanari, nella palazzina della cultura di via Bersaglieri. Il primo incontro sarà con il famoso autore Gino Vignali, noto per il suo legame con Michele Mozzati con cui ha dato vita al duo Gino & Michele. Gino negli ultimi anni ha deciso di dedicarsi alla scrittura di romanzi gialli, i suoi romanzi più famosi fanno parte della fortunata tetralogia riminese che vede protagonista Costanza Confalonieri Bonnet.

Degno di nota l’incontro delle 19.30 con Sandrone Danzieri, un autore di caratura molto elevata: il suo romanzo dal titolo “Uccidi i ricchi” è stato molto apprezzato da Jeffery Deaver.

L’ultimo appuntamento della giornata sarà con “Il giallo a teatro. Una valigia di canzoni”. Il musicista Claudio Sanfilippo si esibirà Cochi Ponzoni, noto per la sua collaborazione con Renato Pozzetto: insieme a lui sono passati alla storia come “Cochi e Renato”.

Sabato, 10 maggio dalle 15.00 alle 17.00 il festival si sposta nella sede di Thinker Lab di Via Cairoli 5, con la sezione Giallo Junior. Ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori e giochi di ruolo tenuti dalle professoresse Borgese, Protasoni e Reguzzoni dell’Università dell’Insubria in collaborazione con Crazy Comics & Games, per giungere a scoprire il colpevole del delitto grazie allo studio del DNA e delle impronte digitali.

L’incontro successivo sarà alle 18.30 con Luca Crovi, presso la Sala Montanari, via dei Bersaglieri,1: la sua apprezzata saga del Commissario de Vincenzi, ambientata a Milano, è arrivata al quinto romanzo.

Alle 19.00 ci sarà l’incontro con l’autore Enrico Pandiani, noto per la saga del commissario Jean Pierre Mordenti, arrivata al settimo capitolo. L’incontro alle 19.30 sarà invece con il soggettista e sceneggiatore Giampaolo Simi, vincitore del Premio Scerbanenco nel 2015 e finalista al Premio Bancarella, ancora in sala Montanari.

Per concludere la serata alla sala Montanari, alle 21.30, ci sarà la proiezione del film “I giorni del commissario Ambrosio” interpretato da Ugo Tognazzi. Un film difficilmente reperibile, che il festival intende proporre per promuovere i romanzi di Renato Olivieri da cui è stato tratto.

In biblioteca civica, intanto, si svolgerà una delle iniziative rivelazione dell’anno scorso: dalle 20.30 alle 22.00 è prevista la “Serata investigativa: Risolvi il Mistero con Giochi da Tavolo!“. Nelle sale di via Sacco sono previste in programma sessioni di gioco di MicroMacro-Crime city, Unlock short adventures, mini crimes, detecteam, hidden games. La serata è adatta dai 12 anni all’età adulta.

