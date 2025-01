Filippa Lagerbäck e il giro del Lago di Varese: “Provate a farlo a piedi”

«Se vivi qui va fatto». È il commento di Filippa Lagerbäck sul giro del lago di Varese, da fare a piedi.

«Avevo fatto il giro del lago di Varese in bici, ma mai a piedi e secondo me se vivi qui, va fatto» ha scritto sui suoi social, a commento di un reel che racconta l’esperienza.

«In ottima compagnia, sole in faccia e zaini in spalla, l’abbiamo completato, 34600 passi, cioè 27 km… e ora cerco una nuova anca su Amazon», chiosa.

Non è certo la prima volta che Filippa Lagerbäck celebra le bellezze del Varesotto, luogo dove ha scelto di vivere con la sua famiglia: da iniziative istituzionali a semplici passeggiate, trovate tutto a questo link.