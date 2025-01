Floris: “Partita non brillante ma vittoria di grande spirito”

VARESE – LIGORNA 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Non saremo stati brillanti nel gioco non abbiamo rischiato credo nulla contro la squadra molto forte, di altissimo livello. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo per fare i tre punti in una partita sporca, il campo era pesantissimo, i giocatori facevano fatica a stare in piedi e hanno commesso tanti errori. Questa è un’altra prova di maturità: avere avere la consapevolezza che magari in alcuni frangenti non riusciamo a giocare, ci adattiamo e riusciamo a portare a casa il risultato. Questo è quello che che chiedo ai ragazzi.La difesa oggi ha fatto un lavoro incredibile: tutti e tre dietro e poi anche Molinari che è entrato subito in campo con la testa giusta e non è facile. Volevo anche ringraziare il nostro capitano che con la febbre si è presentato oggi prendendo la tachipirina e ha fatto l’ennesima prova eccellente da capitano e leader. Oggi tutti hanno lottato e sudato la maglia; sono veramente contento da questo punto di vista.

FLORIS 2: Non mi interessa il risultato del Vado. Ti dico la verità: voglio solo che quando ci guardiamo allo specchio siamo consapevoli di aver dato tutto. La squadra in continua crescita sotto tutti i punti di vista, io credo che il lavoro alla fine paga e poi se così non sarà dovremmo fare i complimenti e quelli che stanno davanti. Però sono contento perché questa squadra sta dimostrando di essere forte, un gruppo unito e questa vittoria di oggi era veramente difficile La partita di domenica sarà uguale a quella di oggi: bisogna mettere in campo questo spirito che fa sì che il Varese possa andare lontano. Non parlo più del terreno di gioco, mi sono esposto una volta. Sono contento del risultato, del resto non parlo.

MATTEO PASTORINO (Allenatore Ligorna): Abbiamo fatto bene dal primo all’ultimo minuto, peccato per il gol subito. Venire qui cercando di avere il possesso su un campo è stato un segnale di maturità da parte della squadra. Qualcosa ci è mancato sotto porta ma tutto sommato penso che . I playoff sono vicini ma in questo momento mi spiace per i ragazzi perché ci manca la vittoria da qualche giornata pur non demeritando. Il pareggio oggi penso fosse il risultato più giusto.

SAMUELE BONACCORSI (Difensore Varese): Più del gol conta la vittoria. Sapevamo che oggi dovevamo dare una risposta con una prova di forza e l’abbiamo fatto. Abbiamo preparato la gara in questo modo, volevamo aspettarli e non gli abbiamo concesso grande occasioni. Ho avuto solo un risentimento ma non è nulla di grave. È un periodo denso e siamo pronti anche per Imperia, dove troveremo una squadra magari anche scottata dalla gara di andata. Il distacco che c’è dalla prima ci rammarica ma dobbiamo lottare fino alla fine e crederci. Adesso ci conosciamo meglio tutti, anche chi entra dà il massimo e questo ci porta a fare quello step in più per raggiungere l’obiettivo.

LUCA MIRACOLI (Attaccante Ligorna): Tornare in questo stadio fa sempre piacere, purtroppo abbiamo perso anche se secondo me abbiamo fatto una buona partita e abbiamo avuto anche parecchie occasioni. Purtroppo abbiamo preso il gol forse sull’unico nostro errore. Ultimamente abbiamo perso qualche punto di troppo, abbiamo l’obiettivo di arrivare ai playoff e sarebbe importante per la società. Il Varese è una squadra molto esperta e oggi l’ha dimostrato difendendo bene fino alla fine. Vedere così conciato il terreno di gioco del “Franco Ossola” non è non è bello né per noi né per i tifosi perché onestamente giocare su un campo così limita molto le giocate. Una società come Varese, con la sua storia, meriterebbe un campo migliore. Onestamente oggi era difficile anche solo scegliere le scarpe.