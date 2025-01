Il Varese la sblocca subito e poi gestisce: Ligorna battuto 1-0

Il Varese fa il suo: vince 1-0 contro il Ligorna e supera il Vado prendendosi il secondo posto in classifica. Al “Franco Ossola” i biancorossi vanno in vantaggio al 3′ con la rete di Bonaccorsi – che nella ripresa lascia il campo per un problema muscolare – e gestiscono senza grandi affanni la gara, subendo il giusto gli attacchi dei genovesi, con i due spauracchi Cericola e Miracoli tenuti molto bene dalla fase difensiva varesina.

Una vittoria di grande carattere e maturità, tutti segnali incoraggianti, e quinto successo di fila per il Varese che, come detto, supera al secondo posto il Vado, sconfitto 3-0 in casa dalla capolista Bra, che resta sempre a +9 dai biancorossi. La rincorsa però continua e la squadra di mister Floris ora dovrà affrontare un’altra domenica in viaggio, a Imperia, contro una formazione che arriva da due vittorie di fila. Per il Varese però, come spesso ripetuto da mister Floris, il margine di errore è minimo e allungare il più possibile la striscia positiva è l’unico modo per continuare a credere al grande obiettivo.

FISCHIO D’INIZIO

Primo turno infrasettimanale per il 2025, con il Varese che al “Franco Ossola” ospita il Ligorna, da sempre avversario ostico per i biancorossi. La squadra di mister Roberto Floris però vuole invertire il trend per proseguire la marcia nelle zone altissime della classifica, prolungare la striscia di quattro vittorie di fila e sfruttare dello scontro diretto tra Vado e Bra. La lista indisponibili tra i varesini continua a essere lunga, anche se capitan Vitofrancesco recupera all’ultimo anche se colpito dalla febbre. Mister Floris – nel suo 3-5-2 – si affida così ancora al 2006 varesino Marangon, che ad Albenga è anche andato in gol, ritrova Mikhaylovskiy e Daqoune dalla squalifica e in avanti posiziona Marchisone e Banfi; in panchina il nuovo arrivato, il centrocampista classe 2005 Giuseppe Mazzola. I genovesi di mister Pastorino invece arrivano da tre pareggi di fila e si presentano a Masnago con l’intento di ritrovare la vittoria. In avanti ci sono Cericola e l’ex di turno Miracoli, che contro il Varese sono andati a segno più volte diventando due vere bestie nere.

PRIMO TEMPO

Inizia al meglio la gara del Varese che al 3′ passa in vantaggio: punizione di Vitofrancesco dalla fascia mancina, sul secondo palo sbuca Bonaccorsi che insacca l’1-0 da due passi. L’inizio bruciante dei biancorossi però non intimorisce il Ligorna che riesce a prendere un po’ di metri in avanti e al 12′ si rende pericoloso con il bel destro volante di Piredda su sponda di Miracoli che esce non di molto. Il Varese però si dimostra solido, chiude e riparte, come al 20′ quando però Marchisone arriva bene fino all’area avversaria ma non trova compagni che raccolgano il suo assist. I genovesi tengono a lungo il possesso palla e il baricentro alto e al 33′ creano una buona opportunità con Cericola che controlla con il tacco ma poi conclude fuori sull’uscita di Piras. Quella di Cericola resta comunque l’unica azione degna di nota per il Ligorna con Vitofrancesco e compagni che nel finale di tempo riescono, pur senza creare molto in avanti, a rialzarsi un po’ ed evitare la spinta ospite. Il primo tempo si chiude così con il Varese avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Riparte frizzante la gara con Cericola che mette in area biancossa una palla insidiosa, respinta comunque dalla difesa, mentre dall’altra parte Marangon spara fuori da buona posizione. Ben più pericoloso il Ligorna all8′ quando Miccoli mette in area biancorossa una punizione sulla quale Cericola arriva con i tempi giusti ma non trova il pallone graziando il Varese. Dopo le prime schermaglie però la squadra di Floris riesce a gestire meglio il ritmo del gioco e a controllare senza concedere. Dalla panchina l’allenatore biancorosso pesca prima Molinari – cambio obbligato per un problema a Bonaccorsi – e poi Barzotti per Marchisone. Nel finale il Ligorna si sbilancia e attacca con più uomini. Al 42′ l’occasione capita a Di Stefano, uno di quelli usciti dalla panchina, ma l’attaccante da posizione defilata cerca il tiro – che va alto – anziché l’assist in mezzo, aiutando il Varese. Nei 5′ di recupero la difesa biancorosso fa egregiamente il suo lavoro, tiene lontani i pericoli e alla fine si prende tre punti fondamentali per proseguire il cammino verso la vetta.