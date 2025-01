I voti del Varese: Bonaccorsi è l’uomo dei gol pesanti, Vitofrancesco ha un cuore gigante

VARESE – LIGORNA 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: La prima parata la deve fare al 47′ del secondo tempo e non lo impegna più di tanto. Bene però in uscita, meno nei rilanci

BONACCORSI 6,5: Sesto gol stagionale, come un attaccante. E come a Lavagna è un gol da tre punti. Peccato per l’infortunio nel secondo tempo, speriamo che non sia nulla di grave

Molinari 6,5: Dentro con la testa giusta in una gara non semplice. Anche oggi però si prende un “giallo” evitabile

MIKHAYLOVSKIY 7: Insormontabile. Gioca di fisico o di anticipo all’occorrenza, ma il risultato è sempre lo stesso: la palla la prende lui

ROPOLO 6,5: Anche lui molto attento e sempre puntuale negli interventi

VITOFRANCESCO 8: Scende in campo con la febbre, fornisce l’assist a Bonaccorsi e corre per tutta la partita dando l’esempio a tutti. Quell’ultima corsa sulla fascia nel recupero è l’emblema del grande cuore del capitano

MARANGON 6,5: Gioca pochi palloni, sbaglia un tiro a inizio ripresa che poteva avere miglior sorte, ma in difesa è sempre ben piazzato e pronto a coprire

DAQOUNE 6,5: Recupera una quantità incredibile di palloni tra intercetti e “rubate”, ma sbaglia tantissimo quando deve servire i compagni

VALAGUSSA 6: Gara di sostanza. Pochi inserimenti ma una presenza sempre importante in mezzo al campo

FERRIERI 6,5: In avanti spinge poco ma in difesa è sempre nel posto giusto e raramente sbaglia

MARCHISONE 6,5: Anche oggi in molti casi è lui a illuminare la fase offensiva biancorossa. Qualche buona discesa ma il campo non lo aiuta

Barzotti 6,5: Entra nel finale, lotta e tiene lontano il pallone. Nel recupero è bravissimo a gestire una situazione complicata e rilanciare l’azione togliendo fiato al Ligorna

BANFI 5,5: I compagni non lo servono a dovere, ma si vede davvero poco e con un terreno di gioco così complicato anche gestire la palla diventa difficile

Romero 6: Un paio di sponde e tanto ardore agonistico per raggiungere l’obiettivo