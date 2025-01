Furto di monetine e cioccolatini alla Canottieri di Varese

Poche monete di una macchina erogatrice di bevande calde. In tutto qualche euro. Poi alcuni cioccolatini. Un furto di poco conto che rimane sempre un furto, e che pertanto se perseguito dalla legge ha i suoi effetti comunque (fatto che in città desta particolare interesse specialmente alla luce di una lunga stagione di effrazioni e furti nelle macchine erogatrici in ditte, scuole e altri luoghi pubblici).

Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Varese quando le Volanti della polizia di Stato hanno sorpreso un uomo, un trentenne, che aveva appena colpito alla Canottieri, in località Schiranna, dopo che l’antifurto ha fatto il suo dovere segnalando alle forze dell’ordine e della vigilanza privata l’indebita intromissione.

Il magro bottino è stato consegnato ai legittimi proprietari ed è scattata la denuncia a piede libero per il sospettato.

Della vicenda è stato informato il pubblico ministero della Procura della repubblica di Varese Carlo Bray.

