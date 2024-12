A Varese l’ultima frontiera della truffa (con furto): “Siamo tecnici delle macchinette del caffè”

Si potrebbe tradurre così: massimo danno, minima resa. Ma tant’è: l’ultima frontiera della truffa arriva a Varese e non riguarda anziani gabbati col trucco della cauzione (in Italia non esiste!) per il parente in carcere, o dell’oro da mettere nel frigo per la fuga di gas.

No. Qui la faccenda è più sottile, sofisticata ma semplice al tempo stesso. E le vittime sono impiegati, quadri, persino manager o imprenditori nel fiore degli anni. Arriva il “ragazzo delle macchinette”. Dice che c’è un problema tecnico all’erogatore, che deve venire sistemato altrimenti per le ore successive niente caffè/mocaccino/cappuccino e acqua frizzante.

E un avvertimento: «Guardate che devo fare casino per un cinque minuti». Ma il baccano che arriva dalla macchinetta non serve per aggiustarla, casomai per mettere ko le difese costituite da una sicura e qualche serratura con l’obiettivo di arrivare all’oggetto del desiderio: qualche centinaia di euro di monetine (se va proprio di lusso) accumulate nel corso della giornata o di più giornate di utilizzo per chi paga in contanti.

Risultato: 9 mila euro di danni, col “tecnico“ che se ne va. Sul posto lascia i ferri del mestiere: cacciavite per aprire, leverino in acciaio per sforzare, e poi via (nella foto qui sopra). È successo martedì pomeriggio in una ditta nella zona Nord di Varese; il gestore dei macchinari sporgerà denuncia ai carabinieri.

Così, dopo i colpi notturni favoriti dal buio e in alcuni casi dall’assenza di sistemi di sicurezza o di videosorveglianza in scuole, o palestre, arriva il paradosso del colpo messo a segno sotto gli occhi di ignari lavoratori, che al momento della pausa caffè si trovano le sorpresa.

In un colpo solo, senza fare i pm, ad occhio c’è “truffa“, “sostituzione di persona“ e “furto aggravato“ (dall’effrazione, qundi in danno alle cose).