Giovani musicisti ospiti del liceo Ferraris di Varese per una lezione tra teoria e interpretazione

Una lezione di musica classica al liceo Ferraris di Varese. È stata una mattinata diversa quella di venerdì 10 gennaio, per 60 studenti dello scientifico varesino che hanno potuto seguire l’incontro proposto e organizzato dal professor Fabio Sartorelli docente al Conservatorio di Milano e direttore artistico della Stagione Musicale del Comune di Varese.

Ospiti sono stati i giovani musicisti del Trio Chagall accolti dal dirigente scolastico Marco Zago e dall’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia, oltre al professor Fabio Sartorelli.

Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimimo (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte) suonano insieme dai tempi del Conservatorio di Torino, dove si sono conosciuti quando avevano 13 anni. Adesso ne hanno 25, ma in un decennio hanno percorso una lunga strada e si sono fatti conoscere, vincendo nel 2019 il secondo Premio al concorso “Trio di Trieste” e nel settembre del 2023 il primo Premio nella sezione “Musica da camera” alla “Alice and Eleonore Schoenfeld Competition”, svoltasi ad Harbin, in Cina.

La scorsa estate, inoltre, hanno vinto il “Premio Yves Paternot” al prestigioso Festival di Verbier, in Svizzera, assegnato ogni anno dalla “Verbier Festival Academy” ai migliori allievi delle masterclass annuali, e a Verbier sono tornati a suonare proprio una settimana fa. Adesso vivono a Basilea, dove si stanno specializzando alla “Hochschule für Musik”, ma come tutti i giovani musicisti sono cittadini del mondo, infatti dopo il concerto varesino suoneranno, tra tre settimane, a Berlino e a Londra.

Per i ragazzi del liceo varesino hanno suonato due movimenti del Trio in re minore op. 49 n. 1 di Felix Mendelssohn, uno dei due brani in programma nel concerto serale per la Stagione del Comune (l’altro era il Trio in la minore di Maurice Ravel). Hanno poi accompagnato gli studenti nella dimensione narrativa della musica, mostrando di avere una capacità di dialogare e di stimolare la discussione che non è così comune tra i musicisti.

«Un’occasione importante per il nostro Liceo – ha sottolineato il dirigente Marco Zago – anche perché la musica ha dei legami molto stretti con la matematica e con la fisica. La musica riveste un ruolo rilevante nella vita dei nostri ragazzi, ma spesso quella classica non li appassiona perché poco conosciuta. L’incontro di oggi ha rappresentato un’occasione per avvicinare esperienze e mondi apparentemente lontani, ma in realtà molto vicini perché legati da un unico filo conduttore: le emozioni».

L’Assessore Laforgia ha ricordato come, nella sua esperienza di docente, abbia spesso usato la musica per spiegare la storia, per esempio il War Requiem di Britten e la Settima sinfonia di Šostakovič per affrontare la tragedia della Seconda guerra mondiale.

«La musica come la letteratura è parte integrante e fondamentale del percorso di vita di ciascun essere umano. Purtroppo, la musica, come disciplina, non è presente nelle scuole secondarie di secondo grado, se non in alcuni casi. Felice di aver contribuito a far alla realizzazione di questo progetto che ha condotto all’interno di un liceo scientifico un’esperienza artistica e umana di questo livello».

Sono state due ore molto particolari e anche insolite per i ragazzi del liceo, i quali hanno partecipato con interesse e in modo attivo: la musica classica, presentata nel modo giusto e suonata con passione, ha la forza di farsi ascoltare dai giovani, anche in un mondo pieno di rumori.

Dopo la lezione in serata il Trio Chagall si è esibito al salone Estense per la Stagione Musicale.