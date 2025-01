I voti del Varese: Barzotti entra e la decide, Daqoune è un guerriero

SANREMESE – VARESE 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Non è chiamato in causa con parate complicate, fa il suo con ordine

VITOFRANCESCO 6,5: Altra prestazione di grande generosità da parte del capitano biancorosso che sfiora il gol prima da centrocampo e poi con una bella punizione di poco alta

BONACCORSI 6,5: Da centrale della difesa a quattro non si fa trovare impreparato e anche oggi fa una grande prestazione

ROPOLO 6,5: Come il compagno di reparto non concede nulla agli avversari

FERRIERI 6: Meno bene rispetto alle ultime prestazioni ma prestazione comunque positiva

MARANGON 6: Un primo tempo un po’ spaesato, nella ripresa non parte bene ma nel finale trova energie extra per recuperare un paio di palloni fondamentali per la vittoria

DAQOUNE 6,5: Non si risparmia mai e la squadra si affida su di lui. Prima a centrocampo e poi in difesa, è una costante positiva

VALAGUSSA 6: Una gara attenta e precisa. Dà equilibrio alla squadra ed è sempre importante sul gioco aereo

BANFI 6,5: Dopo 15 secondi spacca la traversa e non è neanche fortunato sul rimbalzo che va sulla linea ma non la attraversa. Poi una gara atipica da esterno d’attacco ma nel finale è importantissimo a gestire palla e tenere alta la squadra

ROMERO 6: Una partita di sacrificio a lottare contro i difensori avversari e tante sponde per i compagni

D’Iglio 6: Si rivede in campo, gestisce un paio di possessi con personalità ma c’è più da usare la sciabola rispetto al fioretto

MARCHISONE 5,5: Non al massimo, sembra imballato e a parte qualche iniziativa estemporanea non riesce a entrare nel vivo del gioco

Barzotti 7: Non solo il gol, ma anche diversi palloni giocati con intelligenza tattica e tanta voglia di portare a casa una vittoria preziosissima