Vittoria doppiamente importante per il Varese: Sanremo espugnata 1-0

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Varese. Non certo un successo agevole quello conquistato dai biancorossi al “Comunale” di Sanremo, portato a casa 1-0 grazie alla zampata di Barzotti – decisivo anche oggi partendo dalla panchina – al 25′ della ripresa per mettersi in tasca tre punti da una gara che, dopo un inizio folgorante – traversa di Banfi dopo 15 secondi di gioco – non era così scontata. E invece la squadra di mister Floris è riuscita a sbloccarla e a resistere senza troppo soffrire a un finale giocato sui nervi e sui tanti lanci lunghi che non hanno impensierito la difesa biancorossa.

Una vittoria doppiamente importante perché conquistata in emergenza (solo sei riserve in panchina per il Varese) e che permette ai biancorossi di scavalcare al secondo posto il Vado, sconfitto in casa 2-1 dalla Cairese, e anche recuperare due punticini al Bra, fermato 1-1 in casa della Lavagnese. Mercoledì ci sarà da ripetersi al “Franco Ossola” per un altro turno infrasettimanale contro l’Oltrepò, sconfitto oggi 2-0 in casa dal Chisola.

FISCHIO D’INIZIO

Terzo fine settimana di fila in Riviera per il Varese che dopo Albenga e Imperia scende in campo a Sanremo per affrontare la Sanremese del grande ex Mattia Monticone. Diverse le assenze in casa biancorossa, con la difesa che in pochi giorni ha perso Stefano Molinari (ricaduta dell’infortunio muscolare), Giusto Priola (frattura a un dito del piede) e Vladimir Mikhaylovskiy (influenza). Mister Roberto Floris decide allora di cambiare modulo e passare al 4-3-3 con Daqoune vertice basso della mediana con Marangon e Valagussa e davanti il tridente inedito formato da Banfi, Romero e Marchisone; in panchina solo sei elementi a disposizione, compreso il portiere. Padroni di casa che vogliono tornare alla vittoria dopo un lungo periodo di astinenza. Mister Manuel Scalise – ex di Caronnese e Castellanzese – si affida invece a un 4-2-3-1 nel quale capitan Gagliardi, insieme ad Andreis e al 2008 Burlando, agisce alle spalle di D’Antoni.

PRIMO TEMPO

Dopo 15 secondi dall’inizio della gara il Varese va a centimetri dal gol: Banfi calcia forte dal limite dell’area, la palla sbatte sulla traversa e cade sulla riga di porta senza però varcarla. Una grande occasione che mette subito in luce quale sarà l’andamento dei primi minuti, con Vitofrancesco che al 6′ prova il pallonetto da metà campo e costringe Maffi a una parata in arretramento non facile. Il capitano ci riprova anche su punizione al 16′ ma questa volta la mira è di poco alta. Dopo un inizio a marce alte e al comando della gara, il Varese abbassa i giri e permette alla Sanremese di respirare e prendere campo. Al 23′ Raggio, su punizione da centrocampo di Gagliardi, manda alto da buona posizione spaventando i biancorossi, che serrano le fila in difesa e non concedono altre opportunità. Se la difesa fa il suo mestiere, gli attaccanti non riescono a trovare spazi per fare male e per vedere un altro tiro in porta bisogna aspettare il 40′ quando Banfi calcia da fuori senza però sorprendere Maffi, che in tuffo para. Il tempo si chiude con l’incornata di Romero che arriva tra le braccia del portiere di casa e così all’intervallo il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Toma per Larotonda per la Sanremese all’intervallo, il Varese prova a iniziare come nel primo tempo ma i primi affondi non trovano concretezza e così, come nel primo tempo, la Sanremese trova fiducia e campo. La difesa biancorossa chiude sempre puntualmente, anche se Andreis non è particolarmente preciso prima di testa e poi con il destro. Per i matuziani entra Jebbar al 20′ e l’attaccante si mette subito in luce con un tiro da fuori che colpisce il palo. Floris pesca invece Barzotti dalla panchina e il cambio si rivela azzeccato: al 25′ su lancio di Vitofrancesco e una prima deviazione, è proprio Barzotti a spuntare e, dopo una prima parata di Maffi, mettere in gol il gol del vantaggio biancorosso. Trovato il vantaggio il Varese si risistema con l’ingresso in campo di D’Iglio per Romero e il passaggio alla difesa a 3. Nel finale di gara i biancorossi difendono con ordine e grinta riuscendo a tenere lontano gli avversari nonostante Scalise sbilanci la squadra .

TABELLINO

SANREMESE – VARESE 0-1 (0-0)

Marcatori: 25′ st Barzotti (V)

SANREMESE (4-2-3-1): Maffi; Bregliano, Raggio, Monticone (42′ st Pinotti), Cesari (29′ st Rimondo); Gulli (42′ st Grancara), Larotonda (1′ st Toma); Burlandi, Gagliardi, Andreis (20′ st Jebbar); D’Antoni. A disposizione: Bohli, Vitale, Di Fino, Lohmatov. All.: Scalise.

VARESE (4-3-3): Piras; Vitofrancesco, Bonaccorsi, Ropolo, Ferrieri; Marangon, Daqoune, Valagussa; Banfi, Romero (29′ st D’Iglio), Marchisone (21′ st Barzotti). A disposizione: Ferrari, Malinverno, Maccioni, Piccioli. All.: Floris.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Popovic e Casazza)

Corner: 1-2. Ammoniti: Larotonda, Scalise (allenatore), Toma, Gagliardi per la Sanremese; Valagussa, Daqoune, Barzotti, Ferrieri per il Varese. Recupero: 2’ + 0’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXIV GIORNATA

Sabato 25 gennaio: Derthona – Gozzano 0-1; Fossano – Imperia 1-0; Oltrepò – Chisola 6-0; Vado – Cairese 1-2; Lavagnese – Bra 1-1; Sanremese – Varese 0-1, NovaRomentin – Chieri 6-0._

Domenica 26 gennaio: Asti – Vogherese; Borgaro – Ligorna; Saluzzo – Albenga.

CLASSIFICA: Bra 58; Varese 49; Vado 47; NovaRomentin 45; Gozzano 42; Chisola 41; Ligorna, Lavagnese 37; Imperia 32; Cairese 30; Saluzzo 29; Sanremese, Asti 28; Derthona 27; Oltrepò 25; Vogherese 24; Borgaro 20; Albenga (-1), Fossano 19; Chieri 14.