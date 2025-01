I voti del Varese: il tridente timbra la vittoria, maturità Marangon

VARESE – OLTREPÒ | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Il più classico degli spettatori non paganti. Un paio di uscite giusto per sporcare i guanti.

VITOFRANCESCO 6,5: Tecnicamente è il terzino destro, ma visto che i compiti arretrati sono ridotti al minimo si fa vedere spesso e volentieri in spinta. Solito mirino a infrarossi sui calci da fermo, sfiora il gol su punizione.



BONACCORSI 6,5: Qualche grattacapo dal vivace Cavallotti che, tuttavia, viene sempre arginato prima che possa diventare realmente pericoloso.



ROPOLO 6,5: Dietro non suda e rimane vigile per tutti i 95′ di gioco. Nel primo tempo si fa notare per un colpo di testa, appostato sul secondo palo, e per poco non la manda in buca.



MACCIONI 6,5: In qualche modo speculare a Vito, nel senso che dietro è quasi disoccupato e quindi si sgancia volentieri. Suo il lancio che innesca il primo gol, e anche nel finale ha gamba e fiato per qualche proiezione in avanti.



MARANGON 7: Sempre più una certezza a dispetto dell’età. Si muove bene negli spazi, è pronto a raddoppiare e proprio su una sua palla recuperata nasce il 3-0 del Varese: nella circostanza aggiunge anche l’assist per Romero. Nella ripresa non smette di sprizzare freschezza e prova anche la conclusione. (foto in alto la festa del 3-0 / M. Martegani)



D’IGLIO 6: Fuori per un intero girone (ultima partita da titolare prima dell’infortunio a Broni, all’andata), trova il match giusto per riprendere il ritmo. Mette chilometri nelle gambe e affina il piede con qualche lancio: esercizio buono per il futuro.

(Malinverno 6 – Sostituisce D’Iglio nel centro del campo ed eredita le sue geometrie).

DAQOUNE 6,5: Gara solida e senza fronzoli, come nel suo stile. Nulla di particolare da segnalare ma dalle sue parti è lui a dirigere il traffico

(Pavia s. v. – Un altro talentino della juniores che guadagna minuti, in perfetto stile-Varese).



BANFI 7 – Inizio un po’ contratto, ma sulla prima palla davvero interessante trova il guizzo del giorno: Andrini prova a contenerlo, lui allunga il piede e infilza Fossati. Da lì in poi non si ferma più sino alla sostituzione: corpo a corpo, movimenti, proteste, tagli continui finché c’è benzina.

(Marchisone 6 – Qualche ricamo di troppo ma ha il merito di mantenere la frizzantezza del Varese anche nell’ultima parte di gara).



ROMERO 7: Primo tempo letteralmente devastante: parte con una fuga a destra completata dall’assist al bacio per Barzotti. Poi fa ammonire Villoni, mette lo zampino nel gol del 2-0 e infine firma il tris dopo 40′ di onnipotenza. Voto 8? No, perché nella ripresa arriva due volte a tu per tu con Fossati ma spreca entrambe le occasioni: peccato, anche se gli errori non incidono sul risultato.



BARZOTTI 7: Puntuale come un treno giapponese dopo 4′ per siglare il secondo gol in due partite. Poi resta in zona pericolosa per i difensori pavesi: non ha altre vere occasioni ma rimane una presenza incombente. Esce tra gli applausi, tutti meritati.

(Piccioli 6,5 – Per una trentina di centimetri non va a segno all’esordio in biancorosso. Avrà tempo di riprovarci)