Il Varese non sbaglia: gli attaccanti firmano il 3-0 sull’Oltrepò

Turno infrasettimanale che non ha riservato sorprese per il Varese: il 3-0 che i biancorossi hanno rifilato all’Oltrepò è stato frutto di un primo tempo dominante, con il vantaggio di Barzotti dopo 4′, il raddoppio di Banfi al 19′ e il tris al 40′ di Romero che dopo due assist si iscrive a sua volta alla lista dei marcatori. Una vittoria frutto di un atteggiamento propositivo dalle prime battute, con gli attaccanti bravi a ad andare a segno sfruttando il lavoro della squadra, che in difesa continua a confermarsi solida. Ripresa in gestione, utile per permettere al neo arrivato Piccioli e al capitano della juniores Pavia di fare l’esordio con la maglia biancorossa.

Con questo turno infrasettimanale si chiude così un gennaio dai grandi numeri per il Varese: cinque vittorie su sei partite, 16 punti su 18 conquistati, 14 gol fatti e uno solo subito. Una vittoria che serve anche da segnale per le avversarie anche se il Bra non perde terreno superando 2-0 il Derthona. Chi invece si stacca è il Vado che pareggia 0-0 a Gozzano e scivola a -4 dai biancorossi. Domenica (2 febbraio), sperando di recuperare qualche elemento, il Varese sarà di scena a Fossano in cerca di un’altra vittoria che allunghi la serie positiva e continui a mettere pressioni al Bra per tenere vive le speranze.

FISCHIO D’INIZIO

La vittoria di Sanremo ha ridato spinta all’ambiente biancorosso, che vuole chiudere al meglio questo lunghissimo gennaio che ha visto la squadra di mister Floris mettere in classifica già 13 punti sui 15 totali. Per proseguire la rincorsa al Bra serve però proseguire su questa strada e conquistare tre punti anche contro l’Oltrepò, che si presenta al “Franco Ossola” per il turno infrasettimanale reduce da quattro sconfitte. I pavesi sanno però come rendersi insidiosi, come dimostrato nel pareggio della gara di andata, uno dei passi falsi della prima parte di campionato varesino. In casa biancorossa prosegue l’emergenza e agli indisponibili Molinari, Priola, Mazzola, Stampi, De Angelis e Mikhaylovskiy si sommano gli squalificati Ferrieri e Valagussa. Mister Floris conferma il 4-3-3 con Maccioni terzino a sinistra e Marangon a centrocampo dove si rivede dal 1′ D’Iglio, che non giocava titolare proprio dalla gara di andata a Broni. In attacco tridente pesante con Banfi, Romero e Barzotti. Panchina ridotta all’osso con solo 5 sostituti, tra cui il portiere Ferrari e lo juniores Pavia. L’Oltrepò di mister Parolini – senza lo squalificato De Rinaldis – scende in campo con un 4-3-1-2 che in attacco si affida alla vivacità di Cavallotti e alla prestanza di Spatari.

PRIMO TEMPO

La gara inizia al meglio per il Varese che trova il vantaggio al 4′: lancio di Maccioni da sinistra a destra, Romero difende palla su Andrini e serve in mezzo per Barzotti che appoggia al volo la rete dell’1-0. Sfida messa in discesa e gioco ben gestito dai biancorossi che ammortizzano i tentativi dell’Oltrepò e si affidano ai lanci alla ricerca dei centimetri di Romero; schema che risulta efficace e che al 19′ porta al raddoppio: lancio di Vitofrancesco, spizzata di Romero e gol di Banfi che si allunga per anticipare il portiere in uscita e siglare il raddoppio. Anche sopra di due gol i biancorossi non rallentano e poco dopo la mezzora vanno vicini al gol in due occasioni: prima Banfi non arriva di pochissimo sulla sponda di testa di Barzotti, al 34′ invece l’incornata di Ropolo esce di poco. Il 3-0 arriva al 40′ quando Marangon recupera palla in zona pericolosa e dà un bel pallone per Romero che scarica in rete un destro potente. Il primo tempo si chiude così con il Varese in pieno controllo e forte del vantaggio di tre gol.

SECONDO TEMPO

L’Oltrepò si ripresenta con Boffini al posto di Andrini e al 5′ avrebbe una grande occasione con Semenza che viene favorito da un rimpallo ma da posizione defilata non centra la porta graziando il Varese. Concessa un’occasione, il Varese riprende concentrazione e al 12′ spreca l’occasione per il quarto gol con Romero che si invola verso la porta avversaria ma Fossati riesce a non subire il dribbling della punta biancorossa e ad evitare il gol. Al 16′ la punizione di Vitofrancesco non va lontano dal palo e poi i diversi cambi non permettono al gioco di svilupparsi su ritmi interessanti. Mister Floris inserisce forze fresche con Marchisone e Malinverno per Banfi e D’Iglio. La gara scivola via senza sussulti e nel finale dalla panchina entrano anche Piccioli e Pavia, all’esordio. Proprio Piccioli potrebbe arrotondare il risultato nel finale ma il suo diagonale da sinistra esce di poco. Nei 5′ di recupero – francamente inutili – si aspetta solo il triplice fischio dell’arbitro che sentenzia il 3-0 e consegna tre punti importanti al Varese.

TABELLINO

VARESE – OLTREPÒ 3-0 (3-0)

Marcatori: 4′ pt Barzotti (V), 19′ pt Banfi (V), 40′ pt Romero (V)

VARESE (4-3-3): Piras; Vitofrancesco, Bonaccorsi, Ropolo, Maccioni; Marangon, D’Iglio (29′ st Malinverno), Daqoune (42′ st Pavia); Banfi (24′ st Marchisone), Romero, Barzotti (34′ st Piccioli). A disposizione: Ferrari. All.: Floris

OLTREPÒ (4-3-1-2): Fossati; Soldi, Costante, Moraschi (22′ st Chiellini), Andrini (1′ st Boffini); Villoni (39′ st Gandolfi), Cretti, Cabella; Semenza (22′ st Hrom); Cavallotti (39′ st Marangoni), Spatari. A disposizione: Campani, Maldini, Raimondi, Ventura. All.: Parolini.

Arbitro: Spera di Barletta (Bertaina e Zanichelli).

Corner: 4-3. Ammoniti: Villoni, Cretti, Costante, Boffini per l’Oltrepò. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata soleggiata, terreno in cattive condizioni. SERIE D GIRONE A – XXV GIORNATA

Albenga – Asti 1-2; Bra – Derthona 2-0; Cairese – Saluzzo 1-1; Chieri – Lavagnese 1-4; Chisola – NovaRomentin 0-2; Varese – Oltrepò 3-0; Gozzano – Vado 0-0; Imperia – Borgaro 2-2; Vogherese – Fossano 2-2; Ligorna – Sanremese 3-1. CLASSIFICA: Bra 61; Varese 52; Vado, NovaRomentin 48; Gozzano 43; Chisola 41; Lavagnese 40; Imperia, Saluzzo 33; Asti 32; Cairese 31; Sanremese 28; Vogherese, Derthona 27; Oltrepò 25; Borgaro 21; Fossano 20; Albenga (-1) 19; Chieri 14.

