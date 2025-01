Il 2025 del Varese parte dalla Vogherese

Il 2024 si è chiuso con due vittorie e tanto entusiasmo in casa Città di Varese, anche se la classifica ancora non fa sorridere come dovrebbe. Il 2025 biancorosso riparte con l’obiettivo di accorciare e annullare il gap da Bra e Vado per poter puntare alla vetta del Girone A di Serie D. Ma per raggiungere quella meta servirà azzerare gli errori e i passi falsi. E forse non è un caso che il 2025 si aprirà contro la Vogherese (domenica 5 gennaio ore 14.30 al “Franco Ossola”). Nella gara di andata i biancorossi, avanti 2-0 all’intervallo, pagarono carissime una serie di disattenzioni fino a subire nel recupero il gol del 2-2 (leggi qui).

La prima gara del nuovo anno – e anche del girone di ritorno – sarà quindi un crocevia importante per la squadra di mister Roberto Floris, non solo per il risultato, ma anche per l’atteggiamento e la personalità. Serve ripartire di slancio per ottenere i tre punti e dare un chiaro segnale alle avversarie.

In casa varesina il 2025 è però iniziato con qualche defezione di troppo: se Beppe D’Iglio e Stefano Molinari sono sulla via del completo recupero e saranno sicuramente un valore aggiunto per il ritorno, la strada per il recupero di Niccolò Stampi è ancora molto lunga. In settimana però si sono aggiunti diversi altri piccoli problemi, dall’influenza che ha colpito prima Andrea Malinverno e poi Matteo Barzotti e Lorenzo Giorgi, ai guai fisici che hanno condizionato Luca Marchisone e Simone Ferrieri. Stefano Banfi e Paolo De Angelis sono in ripresa ma potrebbero restare ancora a riposo dopo i problemi muscolari mentre il neo arrivato Niccolò Romero, nonostante le buone indicazioni del test contro la Solbiatese, non dovrebbe far parte dei titolari. Scegliere l’undici per sfidare la Vogherese sarà quindi un bel rebus per mister Floris, che però non vuole cercare alibi: «Sarà un gennaio con tante partite e servirà anche a capire come proseguirà il campionato. Abbiamo qualche acciacco, diversi giocatori sono fuori o non al meglio, ma siamo cariche e ci siamo allenati bene e con la voglia di partire con il piede giusto. Dai miei ragazzi mi aspetto un girone di ritorno più maturo, a volte siamo stati inesperti e dobbiamo gestire meglio le partite. Con mesi di lavoro alle spalle e maggior conoscenza tra di sia arrivata questa maturità».

«La Vogherese contro le prime quattro di campionato con ha mai perso – commenta Floris -, è una squadra difficile da affrontare, come del resto tutte. Anche rivedendo la gara dell’andata penso che i miei ragazzi devono essere più pronti, non abbiamo un grosso margine di errore e quindi le gare dobbiamo riuscire a chiuderle. L’impressione su Romero è decisamente positiva, ci dà tante soluzioni in attacco, non è pronto fisicamente ma credo che con il giusto minutaggio nelle prossime partite tornerà utile per la causa»

