“Il custode della fonte”, il fantasy nato a Vergiate che racconta il peso delle scelte

Una chiave che apre le porte di un viaggio pieno di segreti, il passato che si intreccia col presente e il futuro e una scelta capace di segnare il destino delle persone che si hanno vicino. Nel suo romanzo d’esordio Il Custode della Fonte, Santo Pantuso racconta la storia di Tovi e la sua ricerca della verità. Un romanzo fantasy, che attraverso le sue pagine scava nella natura dell’Uomo fino a toccare i temi più profondi.

Il Custode della Fonte – trama

Quando Tovi eredita una chiave dal padre Basir, non immagina che aprirà la porta verso un mistero antico quanto il mondo. Attraverso sentieri che intrecciano passato presente e futuro, Tovi si ritrova al centro di un destino che trascende la sua comprensione guidato da figure enigmatiche e dal richiamo della Fonte: una forza che custodisce la verità del tempo.

Ma la conoscenza ha un prezzo. Ogni passo avvicina Tovi a una scelta che potrebbe salvare o distruggere tutto ciò che conosce. In un viaggio dove la lealtà, il sacrificio e la ricerca della propria identità si scontrano con ambizioni oscure, Tovi dovrà affrontare il più grande interrogativo: il futuro può davvero essere scritto.

Un libro che si interroga sui temi fondamentali

«In Il Custode della Fonte – spiega l’autore – ho voluto creare una storia che toccasse alcuni temi universali, facendoli convergere in un unico personaggio». Il viaggio di Tovi verso la Fonte rappresenta infatti il desiderio dell’Uomo di raggiungere la verità, ma la Fonte è allo stesso tempo un luogo che mette in relazione il passato e il futuro, mostrando ciò che il protagonista è stato e ciò che potrebbe diventare. Al centro del romanzo, però, resta comunque il tema della scelta, e di come alcune decisioni individuali possano avere effetti decisivi sulla vita delle persone che si hanno vicino.

L’autore

Santo Pantuso vive a Vergiate, ma è nato e cresciuto in Calabria. La sua vita lo ha portato fin da giovanissimo a viaggiare per il mondo e a conoscere luoghi e storie differenti, prima come militare in Marina e poi come manager per una grande multinazionale. «Ho sempre avuto la passione per la scrittura – ricorda Pantuso -. Sono convinto che la creatività non sia solo un ottimo modo per evadere dalla quotidianità, ma che possa diventare anche uno strumento per affrontare le sfide di ogni giorno con occhi diversi».

«Il Custode della Fonte è frutto di oltre un anno di lavoro – racconta l’autore -. Per questo libro ho preso spunto da storie di vita reale, con l’obiettivo di coinvolgere i lettori in un viaggio fantastico e allo stesso tempo approfondire alcuni temi importanti».

Il Custode della Fonte può essere acquistato online sia in Italiano che in Inglese a questo link.