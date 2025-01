Il gioco delle perle di carta, quiz letterari in biblioteca a Castellanza

L’anno nuovo in biblioteca a Castellanza inizia con un gioco, un appuntamento per passare un pomeriggio insieme. Sabato 11 gennaio alle ore 16 nella Biblioteca Civica di Castellanza ci si sfiderà insieme a Lia Sabbadini e Mirella Zocchi, autrici di: “Il gioco delle perle di carta”, mille quiz per lettori appassionati.

La proposta consiste in un gioco a squadre dedicato a chi trova piacevole giocare con la propria passione di lettore e dimostrare a sé e agli altri quanta familiarità ha con i libri, per divertirsi in relax con una tazza di tè. Ognuno potrà mettersi alla prova abbinando correttamente titoli e autori o riconoscendo un’opera dall’incipit, dalla frase finale o da una citazione significativa; oppure, potrà scoprire se in base a pochi cenni, magari un po’ ironici, è in grado di individuare un personaggio letterario e l’opera in cui agisce.

Lia Sabbadini e Mirella Zocchi, hanno intrecciato per decenni insegnamento e collaborazioni editoriali seguendo le proprie passioni. Una lunga esperienza vissuta in allegria e con occhio attento a ogni innovazione che ha fornito lo spunto e il materiale per i loro libri: “Spending review della vita quotidiana. Piccola guida al risparmio leggero” (Ultra, 2022); con il libro “Diario delle mie emozioni nel modo” percorrono invece gli spazi gioiosi e creativi del tempo libero.

“Il gioco delle perle di carta” (Ultra, 2024) è un libro pensato sia per giocare da soli che per sfidare gli amici, caratteristica che lo rende unico nel suo genere. Perché per chi ama davvero la lettura non c’è niente di meglio che condividere con gli altri la propria magnifica ossessione.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni a:

0331 503696

biblioteca@comune.castellanza.va.it