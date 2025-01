Il Parco delle Fontanelle di Germignaga è “un campo minato dalla cacca dei cani”

Con questa lettera, alcuni abitanti di Germignaga, che frequentano il Parco delle Fontanelle, protestano contro i proprietari dei cani che, «nonostante il divieto» e «un’area appositamente attrezzata per il passeggio dei cani», portano i loro fedeli amici a passeggiare sui prati del parco, lasciando tra i fili d’erba «sontuose feci».

Praticello verde, spiaggia sabbiosa e lago contornato da montagne. Questo bellissimo luogo, tranquillo e silenzioso, si chiama Parco delle Fontanelle e si trova a Germignaga nei pressi della “Bislunga” (edificio eretto nel 1909 con funzione di approdo del battello, trasformato nel 1929 in colonia elioterapica per bambini e ristrutturato completamente nel 2012).

Nel 2014 il Parco delle Fontanelle è stato premiato in occasione della 15° World Lake Conference svoltasi a Perugia nel 2014. Purtroppo questo bellissimo luogo, caro alla maggior parte dei Germignaghesi, viene deturpato ogni giorno, non con bombolette spray o atti vandalici, ma con azioni ancor più meschine in quanto colpiscono soprattutto i numerosi bambini che giocano e corrono su quei prati.

È infatti molto frequente vedere diverse persone che, nonostante il divieto, portano i cani a passeggiare sui prati del Parco delle Fontanelle con la conseguenza che diventa frequentissimo imbattersi in sontuose feci lasciate tra l’erba (passeggiare là per credere…).

A nulla è servito spendere quasi 20.000 euro di soldi pubblici per creare un’apposita area per passeggio dei cani nelle immediate vicinanze del Parco delle Fontanelle. Chi è del posto ben sa che a memoria d’uomo non è mai stata data una multa alle bestie (non sto parlando dei cani) per avere fatto defecare il cane in quell’area, nonostante basti un breve appostamento (o usare le videocamere di sorveglianza presenti in sito) per individuare chi incivilmente trasforma quel bellissimo parco in campo minato. Speriamo che chi legge questo articolo e si riconosce come incivile padrone del cane rifletta su quanto scritto e speriamo che l’amministrazione comunale, in particolare i vigili urbani, pagati con i soldi dei contribuenti, siano più ligi a fare rispettare le regole.

Lettera firmata da diversi abitanti del posto…molto fortunati…