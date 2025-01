Il ricordo del partigiano Pegoraro, “mai dimenticare il contributo degli operai nella lotta”

Nell’80º anno dell’assassinio, a Gallarate si rinnova la memoria di Angelo Pegoraro, il giovane partigiano ucciso nel quartiere di Cascinetta sotto gli occhi dei familiari.

Una giovane vita militante, quella di Pegoraro, che entrò nel file della resistenza da giovanissimo, ancora minorenne, dopo essere stato licenziato dal lavoro di garzone alla fabbrica Caproni di Vizzola Ticino.

Pegoraro e, insieme a Luciano Zaro, una delle due figure più ricordate della resistenza gallaratese. Due ragazzi molto giovani che incarnavano due mondi diversi dentro il movimento partigiano: comunista il primo e cattolico il secondo.

Dopo l’introduzione del presidente dell’Anpi cittadina Michele Mascella, la prolusione ufficiale è stata tenuta da Osvaldo Bossi, che ha sottolineato in particolare il sacrificio di Pegoraro come un tassello della resistenza operaia al nazifascismo: “Occorre, proprio per onorare la memoria di partigiani come Falco, non dimenticarsi mai del contributo essenziale alla Liberazione del Paese dato allora dagli operai delle fabbriche (dalla Caproni alla Tosi, fino ad arrivare alla Ercole Comerio), non possiamo dimenticare le deportazioni nei campi di concentramento di intere commissioni interne”.

Bossi si è anche ricollegato alla situazione di oggi nelle condizioni di difficoltà, precarietà e rischio con cui ci si confronta sui luoghi di lavoro. “Oggi, i lavoratori ci rimettono la vita direttamente nei luoghi di lavoro, il profitto a scapito della sicurezza, 1481 i morti sul lavoro del 2024, una cifra impressionante, che ogni anno aumenta. Non era questa la società immaginata da chi come Falco voleva un mondo migliore”, ha continuato richiamando l’attenzione sui diritti sociali, prima di tornare anche al tema delle garanzie democratiche e dei rischi di involuzione oggi.