Il Team Undici ingaggia il campione del mondo Marc Reiner Schmidt per il 2025

Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni sportive per il Team Undici asd, affiliato UISP, squadra che ha visto i propri piloti ottenere grandi risultati nel Mondiale Supermoto, con i podi ottenuti in diversi appuntamenti e con i propri piloti che hanno raggiunto ottime posizioni nelle classifiche finali, sia nella Rookies Cup che nella S1GP Supermoto.

Da sottolineare le prestazioni al top con la squadra francese ottenute in occasione del Trofeo delle Nazioni che si è tenuto al circuito di Carole nei pressi di Parigi, dove il Team Undici ha visto i propri colori due volte, nella SJunior e nella classifica assoluta S1GP, sul gradino più alto del podio.



Per il 2025 si prospetta una ulteriore importante stagione agonistica nel Mondiale Supermoto, con il Team Undici che avrà tra i suoi piloti il quattro volte Campione del Mondo S1GP Marc Reiner Schmidt. La scuderia varesotta ha dunque la possibilità di raggiungere il più alto obiettivo possibile, e ci sarà il massimo impegno per questo.

Accanto a Schmidt ci sarà il confermato Jan Ulman, il giovane pilota della Repubblica Ceca ha tutte le potenzialità per crescere ed affermarsi tra i protagonisti della Supermoto mondiale. Inoltre il Team Undici avrà nelle proprie file anche la giovanissima promessa italiana della Supermoto, vincitore della categoria SJunior degli Internazionali d’Italia 2024, Leonardo Lapadula che disputerà il Campionato Europeo S2.

L’attività sportiva, dopo i brillanti risultati dell’anno scorso, proseguirà anche agli Internazionali d’Italia Supermoto con Lapadula nella SMYoung, come detto vincitore dello scorso Campionato SMJunior, e Giulia Sala nella SMLady già sul podio del Campionato 2024.

Sempre agli Internazionali d’Italia Supermoto ben tre riders Team Undici saranno impegnati nella SM3 under23, ovvero Federico Gennaro, Leonardo Alberton e Riccardo Olivier, e poi ci sarà Jan Ulman nella SM1Pro.

Inoltre anche i Campionati Interregionali vedranno la squadra con sede a Gemonio impegnata con i propri piloti in queste competizioni.

L’impegno ci sarà infatti anche all’Interregionale Lombardia/Piemonte/Liguria ed al Trofeo Nord Est/Toscana/EmiliaRomagna dove dal 2019 la presenza, con risultati di prestigio e Campionati vinti in diverse categorie, è stata costante.

Gli stimoli si prospettano notevoli, così come le emozioni che si vivranno in pista, e ci sono quindi le premesse per un’altra esaltante stagione Supermoto targata Team Undici.