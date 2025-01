Ileana Maccari: «In UISP lo sport si nutre anche di ambiente, solidarietà, inclusione»

NOTIZIARIO UISP del 22 gennaio 2025

UISP PROVINCIALE – L’intervento della vicepresidente Maccari

.

Uisp promuove uno visione in cui lo sport non è solo attività fisica, ma strumento per mettere in gioco energie positive. «Quello che facciamo è sport inteso come un fenomeno che presenta aspetti sociali, educativi, formativi, relazionali, emotivi, ricreativi, culturali – ha precisato Ileana Maccari, vice presidente di Uisp Varese, nell’intervento tenuto per il XII Congresso territoriale di Uisp Varese dell’11 gennaio (nella foto in alto insieme allo psichiatra Isidoro Cioffi) -. Lo sport è un luogo di elezione degli enti di promozione sportiva, ma che in Uisp si nutre e si colora di ulteriori aspetti: ambiente, solidarietà e il motto “nessuno escluso”, quindi il rispetto per l’ambiente, la veste green, l’attenzione all’altro, soprattutto alle fragilità, l’inclusione». A seguire, la vicepresidente ha elencato le diverse realtà con cui collabora Uisp Varese: GLP, Il Ponte del Sorriso, Green Event, Naturart, il carcere di Varese, e altre ancora.

BASKET – Second League nel cuore del girone di ritorno

Il campionato di Second League organizzato da UISP Varese è nel cuore del girone di ritorno della prima fase: ci si gioca le posizioni utili per la seconda fase, che vedrà sfidarsi le squadre arrivate nella stessa posizione nei diversi gironi.

Si parte con le due partite andate in scena lunedì 13 gennaio, dove sono giunte due successi esterni alquanto sofferti: la Polisportiva San Giacomo vince a Vercelli sui Mooskins per 67-63 e il Basket Cassano, nello scontro al vertice del girone Nord, ha la meglio sugli Svassi Monate per 85-82.

Martedì 14 caratterizzato da tre partite, fra cui quella della Virtus Verbania, che batte al PalaBattisti il Gs Cameri. Undicesima vittoria in 12 gare per i lacuali, che regolano i novaresi del Gs. Bene l’Octopus Travedona, che a Samarate regola i Tigers Lonate di 14 lunghezze. Infine, nella stracittadina di Legnano, è vittoria per l’Elegy che supera la Siderea di coach Stella per 72-62 e prosegue la sua marcia ad altissimi livelli di classifica nel girone Sud.

Nona vittoria consecutiva ed imbattibilità mantenuta per il Phoenix Cantello, che nel gruppo Est batte di 16 punti la Cuassese; 64-80 per la capolista, che vince meritatamente su Cuasso. Quarta vittoria stagionale per il Blu Basket Sumirago, che conquista lo scontro diretto con l’Olimpya Sharks, superata in via Carducci per 79-70. Giovedì 16 pesante dal punto di vista del numero di partite disputate: da Ovest si parte con gli Spartans Borgosesia che battono un volitivo Ornavando per 61-56, Borgo Ticino vince a tavolino con Novara, che purtroppo ha abbandonato il campionato e le due squadre, con Trecate, sono al secondo posto del girone. Saliamo verso Nord, con il derby di Travedona Monate vinto nettamente dagli Svassi sul Travedonuts per 108-55. Derby lacuale da rosa per il Thunder Varano, che in riva al lago Maggiore, batte 65-61 l’Angera Pikes.

UISP E NATURART – La promozione del benessere



«Collaboriamo con Uisp da anni in progetti di inclusione, prevenzione del disagio e promozione del benessere psicofisico di ragazzi e adulti del territorio. L’ultima proficua collaborazione è avvenuta grazie al progetto Restart, finanziato dall’Impresa Sociale Per i bambini, che vedeva Naturart come ente capofila e Uisp come partner insieme a tanti altri soggetti tra i quali il Distretto di Varese» spiega Massimiliano Potenzoni, pedagogista ed educatore professionale della cooperativa sociale Naturart e responsabile dei progetti socio-educativi per minori, giovani e famiglie della provincia di Varese.

«Il progetto che aveva come finalità il contrasto alla dispersione scolastica ha proposto dal 2021 al 2024 diverse attiva scolastiche ed extrascolastiche sul territorio del distretto di Varese. Con Uisp nello specifico abbiamo organizzato dei tornei sportivi, laboratori e collaborato nell’organizzazione di eventi». Durante il congresso è stato mostrato un breve video girato durante una festa organizzata a San Fermo, dove Uisp ha collaborato sia organizzando un laboratorio di parkour che contribuendo ad alcune spese.