Impresa degli Skorpions: la Coppa Italia è di Varese

Difficile trovare un modo migliore per iniziare l’anno: gli Skorpions Varese vincono la Coppa Italia under 21 di football americano domando, nella finale disputata sabato sera al Vigorelli di Milano, le Aquile Ferrara con il punteggio di 28-21.

Una partita bella, emozionante e molto, molto equilibrata tanto da risolversi solo nei minuti conclusivi con entrambe le squadre che hanno avuto in mano i possessi decisivi. La giocata cruciale è arrivata a meno di 2′ dalla conclusione sul 21-21: dopo aver fallito un’azione importante, gli Skorpions hanno ricoperto un fumble ferrarese con Resemini, capace di correre in endzone per il 27-21. Dopo la conversione di Girardi, è stato Ruiz a fermare l’ultimo, disperato tentativo delle Aquile.

In precedenza le due avversarie si erano rincorse e aspettate fin dalle prime battute. Ferrara è stata la prima ad andare in vantaggio subito raggiunta (7-7) dagli Skorpions con Leoni (e trasformazione di Girardi). Nuovo vantaggio estense – il quarterback Pulpito è stato votato MVP – e Varese che stavolta fatica a ricucire. Ci riuscirà Zanovello, ben imbeccato da Besio, con il solito e preciso Girardi a completare il 13-14. Il secondo touchdown di Leoni (ma prima, decisivo, un lancio di Besio a Volonnino) ha dato agli Skorpions la possibilità di una fuga (13-21) prima dell’intervallo.

Nella seconda metà di gara le difese hanno preso il sopravvento e Ferrara è riuscita a pareggiare a 5′ dalla fine (21-21). Poi il gran finale con Resemini a segno, con la conversione di Girardi e l’intercetto di Cano Ruiz a chiudere i conti e regalare il trofeo ai ragazzi di coach Nicolas Principi. Viatico perfetto per il campionato senior, quella IFL che scatterà tra un mese in cui gli Skorpions schiereranno diversi atleti vincenti al Vigorelli. Con l’obiettivo di migliorare la semifinale 2024…