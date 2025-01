Nascono gli Skorpions 2025: McClure e Marcheselli per i coach Volek e Brownholtz

Inizia a muoversi il mercato in entrata per la stagione 2025 degli Skorpions Varese. Dopo la scorsa annata, con una stagione regolare perfetta e gli amari playoff, la squadra varesina riparte da due nuovi Usa che saranno alla guida di attacco e difesa.

NUOVO QB

In cabina di regia arriva Hamish McClure. Il quarterback, dopo la carriera universitaria conclusa nel 2021, ha avuto diverse esperienze in Europa e nel mondo, compresa quella della passata stagione ai Rhinos Milano, dove si è messo in evidenza come uno dei migliori talenti. McClure avrà il compito di non far rimpiangere Ryan Griffin, che nella passata stagione, assistito dal fratello Maclaine come ricevitore, è stato il grande protagonista della serie di vittorie della squadra di Nick Holt.

NUOVO LB

Per la difesa invece arriva un giovane talento: Dominic Zakhary Marcheselli. Il linebacker arriva dalle esperienze universitarie nelle squadre di Division I Tcu e Tulsa.

NUOVO COACHING STAFF

McClure e Marcheselli saranno quindi i primi rinforzi per il neo coach Billy Volek – Qb in Nfl con Titans e Chargers -, che prende l’eredità di Nick Holt. Come assistente il neo allenatore varesino potrà contare sul nipote, niente meno che Calvin Brownholtz, che a Varese si è fatto apprezzare in campo nel ruolo di quarterback e ora ricoprirà il ruolo di offensive coordinator.

NUOVA STAGIONE

Intanto il campionato 2025 è pronto a una rivoluzione: non più un girone unico ma due gironi da sei squadre. Gli Skorpions sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Giaguari Torino, Marines Lazio, Guelfi Firenze, i Pirates 1984 (di Savona) e le Aquile Ferrara, squadra contro la quale esordiranno i varesini – in casa – nel weekend del 15-16 febbraio.