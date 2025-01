In biblioteca a Castellanza il documentario “Noi della Cantoni”

Sabato 1 Febbraio alle ore 11.00 nella Biblioteca civica di Castellanza sarà presentato il documentario “Noi della Cantoni” che racconta il cotonificio Cantoni attraverso le testimonianze raccolte di chi ci ha lavorato.

Il documentario rientra nel progetto dal titolo Noi della Cantoni realizzato dalla LIUC – Università Cattaneo con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS e con il patrocinio del Comune di Castellanza che intende raccogliere testimonianze riguardo all’esperienza lavorativa e di vita degli ex dipendenti del Cotonificio Cantoni di

Castellanza. Daniele Pozzi, coordinatore di LIUC Heritage Hub, progetto focalizzato sulla relazione tra l’impresa e il suo passato, dichiara: “Il progetto parte da una riflessione su come la LIUC sappia far convivere continuità e cambiamento in un sito che da oltre un secolo e mezzo ha un ruolo rilevante nell’economia nazionale, prima come fabbrica, oggi come Università. La nostra sede, infatti, ingloba, anche fisicamente, gli sforzi e i risultati delle precedenti generazioni. Una vicenda importante, che meritava di essere raccontata ai giovani dalle persone più anziane, con il loro bagaglio di ricordi ed esperienze, creando così un ponte tra le generazioni.

L’iniziativa si inserisce in un’iniziativa più ampia intitolata Heritage, Industria e Territorio: con il termine heritage si intende il patrimonio materiale e immateriale che una generazione ha ricevuto dalla precedente e che viene giudicato

componente identitaria fondamentale, da trasmettere verso il futuro. Sono un po’ come i cromosomi di una famiglia, di un’impresa, di un Territorio. La raccolta di testimonianze orali che abbiamo effettuato si inserisce proprio nella prospettiva di legare Passato, Presente e Futuro di un’area in cui l’esperienza industriale è un tratto distintivo”.

“Da subito il progetto del documentario Noi della Cantoni ci è parso di indubbio valore – ha spiegato l’Assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi -.Per questo motivo labbiamo patrocinato, collaborando alla campagna di ingaggio degli ex dipendenti. In tale operazione vi abbiano visto la possibilità di favorire la costruzione o il rafforzamento di un’identità che interessa anche la comunità locale. Quest’ultima infatti da un lato può connettersi con un passato che è anche il suo e dall’altro ha la possibilità di vedersi inserita in un sistema culturale più grande che stimola e interpella. Invito gli ex dipendenti e tutti coloro che desiderano riscoprire questa parte fondamentale della nostra storia a partecipare alla proiezione”.