Incidente con un camion sulla superstrada 336 a Lonate Pozzolo: ferito un 20enne

Questa mattina, venerdì 17 gennaio, intorno alle ore 11:45, i Vigili del Fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti sulla strada statale 336, in direzione A4, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno e un’autovettura.

A seguito dello scontro, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente dell’autovettura, un giovane di 20 anni. Il ragazzo, ferito ma cosciente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate.

Le dinamiche precise dell’incidente sono in corso di accertamento. L’intervento ha causato rallentamenti nella circolazione lungo il tratto interessato.