Ko pesantissimo per la Castellanzese, il Ciliverghe vince 2-1

(foto Aldo Massarutto)

La Castellanzese è incappata in una sconfitta pesantissima nel delicato scontro salvezza contro il Ciliverghe. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa, grazie al gol messo a segno da Embalo al 22’. La squadra di mister Corrado Cotta ha prontamente reagito e al 29’ è riuscita a rimettere le cose a posto con il gol di Colombo. La rete del definitivo 2-1 è arrivata al 2’ minuto della ripresa quando Ruggero Rusconi ha battuto magistralmente una punizione dai venticinque metri senza lasciare scampo a Salina. Questo risultato è molto importante per il Ciliverghe che ha ritrovato la vittoria che mancava da più di tre mesi. Per la Castellanzese ora la classifica spaventa perché i neroverdi sono stati agganciati dal Vigasio, vittorioso col Fanfulla. Inoltre la Nuova Sondrio ha compiuto una vera e propria impresa, andando a vincere in casa della capolista Ospitaletto e si è portata a -3 dai neroverdi.

Fischio d’inizio

Il Ciliverghe inizia con un 4-2-4 che prevede l’impiego di Maglieri in porta, Avitabile, Picozzi, Boldini e Giorgi compongono il quartetto difensivo, Scidone e Sampietro giocano in mediana, mentre in avanti spazio a Embalo, Ruggero Rusconi, Bardelloni e Triglia. Mister Corrado Cotta risponde con il 3-5-2. Tra i pali c’è Salina, davanti a lui Robbiati, Gritti e Lorenzo Rusconi. Sulle corsie laterali corrono Rodolfo Masera e Boccadamo, mentre i tre di centrocampo sono Castelletto, Lacchini e Di Coste. Il tandem offensivo è composto da Boix Garcia e Colombo. L’arbitro è il signor Giovanni Di Palma di Cassino ed è assistito da Pierfrancesco Carlevaris di Trieste e da Omar Bignucolo di Pordenone.

Primo tempo

Dopo i primi venti minuti di gioco a viso aperto tra le due squadre, i padroni di casa al 22’ trovano la via del gol con Embalo che sfrutta alla perfezione un cross di Rusconi e batte Salina sul primo palo. Dopo 7 minuti i neroverdi riescono a pareggiare con Colombo che conquista un pallone vagante sulla trequarti avversaria e riesce a concludere sul palo più lontano, siglando il gol dell’1-1. Nel corso dell’unico minuto di recupero concesso la Castellanzese va ad un passo dal gol del vantaggio con Boccadamo, che prima viene servito da Colombo e poi calcia di prima intenzione con la conclusione che viene intercettata dal portiere del Ciliverghe Maglieri. Si chiude così la prima frazione con un gol per parte.

Secondo tempo

A 120 secondi dall’inizio della ripresa il Ciliverghe trova il gol del 2-1, messo a segno da Ruggero Rusconi che sfrutta benissimo una punizione dai venticinque metri. Poco dopo il ventesimo, i padroni di casa si rendono pericolosi con Giorgi, protagonista di un colpo di testa da azione d’angolo che Salina blocca. Successivamente è Bresciani a sfiorare il terzo gol con un tiro dal centro dell’area che si infrange sul palo. La Castellanzese prova in tutti i modi a pareggiare ma tutti gli sforzi sono vani perché dopo il 5’ di recupero l’arbitro pone fine alla gara, decretando la vittoria del Ciliverghe

TABELLINO

CILIVERGHE – CASTELLANZESE 2–1 (1-1)

RETI: 22’ pt Embalo (Ci), 29’ pt Colombo (Ca), 2’ st Rusconi (Ci)

CILIVERGHE (4-2-4): Maglieri; Avitabile, Picozzi, Boldini, Giorgi; Scidone, Sampietro (29’ st Carminati); Embalo (15’ st Mor), Rusconi (34’ st Orlandi), Bardelloni (10’ st Bresciani), Triglia (45’ st Maccherini). A disposizione: Benedetti, Filippini, Valota, Dentale. Allenatore: Riccardo Maspero

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Robbiati, Gritti, Rusconi (9’ st Chessa); Rodolfo Masera, Castelletto, Lacchini, Di Coste, Boccadamo (38’ st Serra); Boix Garcia (20’ st Padovan), Colombo. A disposizione: Scodellaro, Fall, Ildefonsi, Zulli, Bernardi, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Giovanni Di Palma di Cassino; assistenti Pierfrancesco Carlevaris di Trieste e Omar Bignucolo di Pordenone

AMMONITI: 23’ st Boccadamo (Ca), 37’ st Maglieri (Ci). RECUPERO: 1’ + 5’

25° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Desenzano – Sangiuliano City 1-0, CILIVERGHE – CASTELLANZESE 2-1, Club Milano – Magenta 2-1, Crema – Casatese 0-2, Caratese – Pro Palazzolo 1-5, Ospitaletto – Nuova Sondrio 1-2, Sant’Angelo – Breno 2-2, VARESINA – CHIEVO 2-3, Vigasio – Fanfulla 2-0, Pro Sesto – Arconatese 1-1. CLASSIFICA

Ospitaletto 54, Desenzano 49, Caratese 46, Pro Palazzolo 43, Casatese e Chievo 42, VARESINA 40, Sant’Angelo 37, Pro Sesto 35, Breno e Club Milano 32, Sangiuliano City 29, Crema 28, CASTELLANZESE e Vigasio 27, Nuova Sondrio 24, Magenta 23, Fanfulla 21, Ciliverghe 20, Arconatese 18.

LO SPORT A MATERIA – Giovedì 6 febbraio (ore 21) la nuova sede di VareseNews, lo spazio Materia a Sant’Alessandro di Castronno, ospiterà un appuntamento con lo sport. Ospite della serata il giornalista Dario Ceccarelli che presenta il proprio libro “Le ragazze irresistibili”. In sala anche alcune campionesse del territorio. CLICCATE QUI per prenotare il vostro posto (gratuito).