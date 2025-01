La Biblioteca di Taino aumenta il personale e cambia gli orari

La campagna di reclutamento estiva e l’impegno dei volontari ha portato i suoi frutti: grazie all’aumento del personale, la Biblioteca di Taino ha previsto per il 2025 nuovi orari di apertura.

Tra le novità in arrivo, a partire proprio da mercoledì 8 gennaio, la biblioteca sarà aperta per due giorni in più rispetto agli orari attuali, una risposta questa alla necessità di rendere ancora più accessibile la cultura.

I nuovi orari di apertura saranno: lunedì e venerdì dalle 10 alle 12, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18. Sarà chiusa invece il martedì, il sabato e la domenica.