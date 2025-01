La Futura Volley lancia l’abbonamento per la Pool Promozione

La Futura Volley Giovani si è qualificata con largo anticipo per la Pool Promozione, la seconda fase del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile che si disputa tra le migliori dieci squadre (cinque per ciascun girone) del primo “spezzone” del torneo.

La Pool Promozione prenderà il via nel weekend del 15-16 febbraio e per questo la società della famiglia Forte ha predisposto un abbonamento che copre le cinque gare casalinghe della seconda fase e dà anche la possibilità di prelazione per gli eventuali playoff. (foto L. Marini)

La tessera sarà quindi valida per gli incontri contro San Giovanni in Marignano, Messina, Macerata, Brescia e Costa Volpino che si disputeranno alla Soevis Arena (ovvero il PalaBorsani di Castellanza) e può essere acquistata sia per il settore parterre sia per la tribuna Verde. L’abbonamento Parterre (che comprende Tribuna Rossa e Tribuna Silver) sarà venduto al prezzo di 50 euro con ridotto a 40 euro per gli Over65; quello in Tribuna Verde invece costerà 35 euro (27 euro per gli Over65).

La campagna è intitolata “RiparTiAmo” e ha come testimonial la capitana biancorossa, la centrale Sofia Rebora, uno dei punti di forza del sestetto guidato da coach Alessandro Beltrami.

I tifosi della Futura potranno riservare gli abbonamenti a partire da mercoledì 29 gennaio in due modi. Prenotando la tessera via mail scrivendo all’indirizzo biglietteria@fvgiovani.com (vanno indicati nome, cognome, codice fiscale, tipologia di abbonamento prescelta ed eventualmente posto richiesto) oppure dal vivo, alla biglietteria della Soevis Arena in occasione dell’ultima gara della regular season contro Melendugno, domenica 2 febbraio alle ore 15.30.