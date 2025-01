La giunta Antonelli di Busto Arsizio vara l’agenda del verde pulito per le raccolte dei rifiuti

La giunta Antonelli di Busto Arsizio ha recentemente istituito l’“agenda del verde pulito 2025”. Si tratta di uno strumento di programmazione che conterrà e promuoverà le proposte di Associazioni e Istituti Scolastici che vorranno impegnarsi a realizzare giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio.

È infatti volontà dell’Amministrazione favorire buone prassi di cittadinanza attiva e la diffusione di una coscienza ambientale che promuova comportamenti atti a salvaguardare l’ambiente, riconoscendo l’importanza di eventi dedicati alla pulizia dei boschi e delle aree verdi presenti sul territorio comunale, nonché il valore dell’Associazionismo quale risorsa imprescindibile ai fini della tutela ambientale e alla promozione di pratiche sostenibili.

L’Amministrazione, in particolare il consigliere delegato al Verde ed Ecologia, Orazio Tallarida, ritiene che queste iniziative rappresentino un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai temi ambientali, oltre che un modo per favorire la consapevolezza e il cambio di mentalità necessari per migliorare la tutela dell’ambiente.

La realizzazione di un’agenda, oltre a garantire la pianificazione delle attività, favorirà la pubblicizzazione degli eventi e quindi la partecipazione dei cittadini, delle Associazioni locali e dei volontari, dando inoltre maggiore visibilità all’impegno profuso.

In occasione delle iniziative che verranno inserite nell’Agenda del Verde Pulito, l’Amministrazione, attraverso AGESP S.p.A., deputata al servizio per la gestione integrata dei rifiuti, garantirà la fornitura dei sacchi (ed eventuali contenitori carrellati), per il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento, concordando preventivamente i punti di raccolta e le operazioni di ritiro.

Le domande/proposte di adesione dovranno essere inviate tramite il modello pubblicato sul sito del Comune, entro il 31 gennaio 2025.

Le date indicate per l’organizzazione di iniziative nell’anno 2025 sono le seguenti:

• 27/04/2025 – Prima domenica utile successiva alla Giornata della Terra del 22/04/2025;

• 25/05/2025 – Prima domenica utile successiva alla Giornata europea dei Parchi del 24/05/2025;

• 08/06/2025 – Prima domenica utile successiva alla Giornata per l'Ambiente del 05/06/2025;

• 03/09/2025 – Prima domenica utile successiva alla Giornata mondiale della conservazione della natura del 28/07/2025;

• 21-22-23/11/2025 (data da definirsi) – Festa dell’Albero – Piantumazione per i “Nuovi Nati”.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di valutare eventuali proposte di date diverse, che dovranno comunque essere correttamente motivate e che eventuali iniziative non inserite nell’Agenda del Verde Pulito potranno comunque essere autorizzate, ma con oneri relativi alla fornitura dei sacchi (ed eventuali contenitori carrellati), nonché per il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento a carico del proponente.