La grande musica torna a Busto Arsizio con l’ottava edizione di BAClassica

Dal 20 febbraio al 1° marzo 2025, Busto Arsizio si trasformerà nel cuore pulsante della musica classica grazie all’ottava edizione del Festival BAClassica – Dialoghi Musicali. Organizzato dall’Associazione Musicale G. Rossini ETS in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, il festival si presenta come uno degli eventi culturali più attesi dell’anno. L’edizione 2024 ha già riscosso un successo straordinario, attirando un pubblico in continua crescita e guadagnandosi l’attenzione dei media nazionali, diventando anche un caso di studio della Business School de Il Sole 24 Ore.

La nuova edizione è stata presentata a Villa Ottolini Tosi, sede dell’associazione Musicale Rossini, dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, dal presidente Giovanni Mazzucchelli e dalla coordinatrice Paola Colombo.

Un programma di qualità e collaborazioni prestigiose

Il cartellone del 2025 promette un’esperienza indimenticabile, combinando grandi artisti internazionali e giovani talenti emergenti. Tra gli eventi clou, il concerto inaugurale del 20 febbraio al Teatro Manzoni vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cantelli di Novara diretta da Nicola Paszkowski. In programma opere di Rossini, Mozart e Schubert, con la straordinaria partecipazione del pianista Maurizio Baglini.

Durante il festival, non mancheranno appuntamenti speciali, come il concerto del 21 febbraio alla Sala ProBusto, dove Andrea Manco e Stefania Scapin offriranno un suggestivo programma per flauto e arpa, spaziando da Debussy a Ravel. Altrettanto coinvolgente sarà il laboratorio “Toccare il suono – Impronte sonore”, curato da Andrea Strizzi e dedicato a un pubblico sia vedente che non vedente.

Un festival inclusivo e innovativo

BAClassica 2025 continua a distinguersi per la sua attenzione verso i giovani e l’accessibilità. Il progetto “Spazio Giovani” coinvolgerà studenti delle scuole locali in incontri formativi e concerti, come il Quartetto Goldberg che si esibirà il 27 febbraio per i maturandi del territorio. Tra le altre iniziative, la mostra “L’Impronta del Suono” di Andrea Strizzi sarà allestita presso il Palazzo Marliani Cicogna, con opere che fondono tatto, suono e arte visiva, rendendole fruibili anche a persone con disabilità visive.

Eventi in luoghi iconici di Busto Arsizio

Il festival abbraccerà diversi luoghi significativi della città, dalla Basilica di San Giovanni, dove si eseguirà la “Missa Papae Marcelli” di Palestrina, alla storica Villa Ottolini-Tosi. L’evento conclusivo si terrà il 1° marzo al Teatro Sociale Delia Cajelli con l’esecuzione dell’“Offerta Musicale” di J.S. Bach, affidata a Ramin Bahrami e al Quartetto Indaco.

Musica per tutti: tra tradizione e contemporaneità

Con eventi gratuiti e a pagamento, BAClassica 2025 offre un’esperienza accessibile a tutti, promuovendo la musica classica come patrimonio culturale universale. Un esempio virtuoso di come l’arte possa avvicinare persone di ogni età e provenienza, consolidando il ruolo di Busto Arsizio come centro culturale di riferimento.

Gli appuntamenti del festival

Il calendario di BAClassica 2025 è ricco di appuntamenti imperdibili. Tra i concerti principali, segnaliamo il 22 febbraio, con il Ninfa Ensemble nella Chiesa SS. Pietro e Paolo a Sacconago, che eseguirà un repertorio barocco e rinascimentale, e la Cappella Musicale del Duomo di Milano che, nella Basilica di San Giovanni, proporrà la celebre “Missa Papae Marcelli” di Palestrina. Il 23 febbraio sarà protagonista Marimo Toyoda, che al clavicembalo eseguirà musiche di Alessandro Scarlatti in Villa Ottolini-Tosi. Da non perdere il 25 febbraio il concerto dedicato agli Studi di Chopin, eseguiti dal pianista Louis Lortie al Teatro Fratello Sole. Il gran finale il 1° marzo vedrà sul palco del Teatro Sociale Delia Cajelli Ramin Bahrami e il Quartetto Indaco con l’“Offerta Musicale” di J.S. Bach, un’occasione unica per vivere un capolavoro della musica classica.

Per maggiori informazioni e per il programma completo, visitate baclassicafestival.com.