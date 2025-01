La lavoratrice frontaliera di Vergiate ha diritto alla sanità italiana: Asst Sette Laghi accoglie la richiesta

La lavoratrice frontaliera residente a Vergiate sarà iscritta al servizio sanitario nazionale in quanto Vergiate è comune di confine.

La risposta dell’Asst Sette Laghi arriva a una settimana dalla richiesta di spiegazioni che la donna aveva fatto attraverso Varesenews. L’azienda chiarisce che ci sono voluti tempi tecnici per approfondire la situazione particolare.

Vergiate, infatti, è stato recentemente inserito nella lista dei comuni frontalieri da parte italiana ma la Svizzera non ha ricpnosciuto il nuovo elenco.

La nostra lettrice parlava di “iscrizione negata in quanto non è stato ancora definito quanto e quando Vergiate (come anche i comuni di Brebbia, Saronno e Gerenzano) riceveranno i ristorni”.

La Sette Laghi fa sapere che per la lavoratrice in questione, insieme ad altri due frontalieri, l’iscrizioni era stata presa in carico per approfondimenti e non negata.

Ultimate le verifiche la Sette Laghi in una nota ci comunica: