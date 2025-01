La memoria della Shoah e la convivenza tra i popoli: a Samarate il CCR incontra Giorgio Bernardelli

Il presidente del Consiglio Comunale Luca Macchi e il sindaco Alessandro Ferrazzi hanno convocato per sabato 1 febbraio la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), alle ore 10:00, nell’atrio del Municipio, in via Vittorio Veneto 40.

A seguire, alla presenza dei ragazzi, si svolgerà la commemorazione della Giornata della Memoria, con l’intervento di Giorgio Bernardelli, scrittore e direttore di AsiaNews e Mondo e Missione.

«Grazie alla sua esperienza di giornalista e al suo impegno in progetti di convivenza tra israeliani e palestinesi, Bernardelli offrirà un contributo significativo per ricordare l’Olocausto» dicono Macchi e Ferrazzi (nella foto di apertura: memoriale della Shoah di Milano, stazione Centrale).

L’amministrazione comunale ha voluto commemorare il giorno della memoria contestualmente all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze perché è fortemente convinta che promuovere un messaggio di pace e di convivenza pacifica insieme ai ragazzi delle scuole sia il modo migliore per non dimenticare gli orrori del passato e costruire un futuro migliore».