La Pro Patria rinforza la difesa: preso Luca Coccolo

Secondo colpo nella sessione invernale del calciomercato per la Pro Patria. Dopo l’arrivo dell’esterno sinistro Luca Barlocco, il diesse della società di Busto Arsizio Sandro Turotti ha scelto di rinforzare il reparto maggiormente martoriato dagli infortuni, la retroguardia.

Il classe 1998, 26anni, arriva in prestito fino al termine dalla stagione dalla Torres, diventando così il secondo calciatore della rosa biancoblu ad approdare in via Ca’Bianca partendo dalla Sardegna dopo Christian Travaglini.

Coccolo prenderà, numerica e non solo, il posto lasciato vacante proprio da Travaglini a causa della lesione del crociato rimediata dal difensore mancino nella trasferta a Vicenza lo scorso settembre, esattamente un girone fa. Oltre a Travaglini, un altro lungodegente della difesa bustocca è il vicecapitano Manuel Lombardoni (o presenze finora per lui); alle loro indisponibilità si aggiungono gli acciacchi recentemente subiti da Sassaro (problema al ginocchio) e Alcibiade, per tre volte costretto nella stagione in corso a chiedere il cambio prima del 30′ e assente nelle ultime gare.

Formatosi nelle giovanili della Juventus, Coccolo questa stagione ha disputato 7 partite con la maglia rossoblù dei sassaresi: per 5 volte, di cui 3 consecutive, è partito titolare al fischio di inizio, rimanendo in campo per tutti e 90 i minuti del match, mentre nelle restanti 2 partite è subentrato a partita in corso. Nello specifico, tra dicembre e gennaio, ha giocato 45′ contro il Carpi dell’ex Stanzani e infine altri 17′ settimana scorsa nella larga vittoria sul Milan Futuro.

Il comunicato ufficiale della società:

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Luca Coccolo.

Difensore classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con cui ha giocato anche nell’Under 23.

Coccolo in Serie C ha vestito anche le maglie di Alessandria e Cesena, mentre in B quelle di Cremonese e Spal.

Il neo tigrotto nella prima parte di stagione ha giocato nella Torres.

Coccolo sarà legato alla Pro Patria con formula di trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2025.