La Uyba riabbraccia il suo pubblico per la sfida con Vallefoglia

Dopo oltre un mese in trasferta, la Eurotek Uyba Busto Arsizio torna a giocare davanti al proprio pubblico all’e-Work Arena. L’ultima gara casalinga risale infatti al 4 dicembre, ovvero dalla vittoria per 3-1 contro Perugia. Archiviata l’uscita dalla Coppa Italia, Lualdi e compagne puntano ora al campionato, dove cercheranno di replicare le buone prestazioni della seconda parte del girone d’andata.

L’avversaria di turno di domenica 5 gennaio (ore 17) sarà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, vittoriosa 3-0 nella gara d’andata e recentemente rinforzata dagli innesti di Carletti e Ladza. Le marchigiane hanno 21 punti in classifica, cinque in meno della Uyba, ma con una gara in più.

Coach Barbolini dovrebbe confermare il sestetto base con Boldini in regia e Obossa come opposto. Vallefoglia, guidata da coach Pistola, punta invece sull’esperienza di Perovic e Lee. Nei sette precedenti tra le due squadre, la Uyba ha vinto quattro volte, con Vallefoglia mai vittoriosa all’e-work arena.

Previsto un grande pubblico, con i settori numerati quasi esauriti.