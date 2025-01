Ladri in azione nella notte a Malnate: tentate diverse spaccate ai danni di esercizi pubblici

È stata una notte agitata a Malnate. Diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira dai ladri che hanno cercato di entrare forzando gli ingressi e infrangendo le vetrine.

Uno delle attività colpite è statala Farmacia Comunale:«L’allarme – spiega il presidente del Cda Nicola Viciconte – è scattato verso le 3 di questa notte. Hanno usato dei tombini per spaccare la vetrina ma il sistema di allarme, tra sirena e nebbia, oltre all’intervento dei condomini degli appartamenti sopra la farmacia, hanno messo in fuga i ladri che non sono riusciti a portar via nulla. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e in giornata sono state subito mese in atto le attività di ripristino ma la farmacia è stata aperta e operativa regolarmente».

Poco più tardi, attorno alle 3:40, i ladri hanno tentato una “spaccata” anche nella vicina Farmacia Magnoni, sempre nel centro della città. Anche in questo caso è stata colpita ripetutamente la vetrina, senza tuttavia riuscire a provocare gravi danni. Le videocamere interne della farmacia hanno ripreso due individui agili e, apparentemente, di giovane età, di cui uno a volto scoperto. Le immagini sono state fornite alle forze dell’ordine per le indagini.

«Le forze dell’ordine – commenta il sindaco Nadia Cannito – mi hanno comunicato che i ladri hanno provato l’irruzione in diverse attività, dal centro commerciale di via Kennedy al piazzale della Stazione. Per fortuna i sistemi di sicurezza hanno quasi sempre funzionato, solo alla pizzeria davanti alla stazione sono riusciti a entrare e portare via il fondo cassa».

«I carabinieri – prosegue Cannito – sono già all’opera per individuare i malviventi, anche grazie alle immagini delle telecamere comunali e del Tigros. Quanto accaduto mi preoccupa e chiederò al più presto un incontro con il comando dei carabinieri; valuteremo se per questo periodo non sia necessario anche un intervento da fuori».