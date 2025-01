L’Amca Varese a Trento per riannodare i fili con la vittoria

Incassata la prima sconfitta negli ultimi due anni e superata la pausa per le festività natalizie, torna in campo l’Amca Elevatori Varese impegnata nel campionato di Serie B di basket in carrozzina.

I biancorossi di coach Zanzi giocheranno, sabato 11 gennaio, sul campo di Trento contro una Albatros che non rappresenta – sulla carta – una minaccia per la formazione varesina. I trentini infatti sono ancora a quota zero in classifica e difficilmente potranno opporsi alla qualità messa in campo dall’Amca, per quanto menomata dalle assenze. (foto in alto: Flavio Cardoso | Credits: M. Longo)

Roncari e compagni, inoltre, sono animati dalla voglia di riscattare il brutto KO interno con Vicenza (55-69) che complica non poco la lotta per il primato in classifica. Bisogna però vedere anche quanto inciderà la terza incomoda (Castelvecchio) nel duello tra lombardi e veneti nella corsa al primo posto, l’unico che garantisce i playoff promozione in via diretta.

Occhio quindi anche agli altri campi: questa giornata è particolare perché la Uicep Torino sarà impegnata in un “tour a Est” che prevede due partite in due giorni a Castelvecchio e Padova, quindi è previsto il riposo da parte di Verona. Trento e Varese, invece, si sfideranno a partire dalle 15.