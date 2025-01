Le Olimpiadi alla Rsa Villa Fiammetta di Ispra, «Lo sport migliora capacità motorie e socialità»

Nel corso del 2024 anche alla Rsa Villa Fiammetta di Ispra si sono disputate le Olimpiadi. Gli ospiti dei sette reparti della struttura hanno partecipato a una serie di sfide sportive da maggio a dicembre 2024, mettendo alla prova le loro abilità motorie e costruendo un nuovo spirito di squadra.

L’iniziativa è stata organizzata da Annalisa, Arianna, Alice e Alessandro del servizio riabilitativo con la collaborazione del servizio socio-educativo e l’approvazione della Direzione (il presidente Marco Rusconi Clerici e l’avvocato Fiammetta Coggi) e della Direttrice Sanitaria Dottoressa Alessia Cavallaro.

Alle olimpiadi hanno partecipato oltre 130 ospiti sia autosufficienti che non autosufficienti, sia deambulanti che in sedia a rotelle. Gli ospiti hanno gareggiato in sette attività sportive (basket, bocce, pesca sportiva, calcio, slalom, bowling e staffetta) distribuite in sette mesi. «Il progetto Olimpiadi – spiegano i responsabili del servizio di riabilitazione – è stato inserito all’interno del nostro programma di lavoro riabilitativo quotidiano con l’obiettivo di mantenere e migliorare le capacità motoria e gli schemi motori di base degli ospiti, mantenere un’idonea percezione del proprio schema corporeo, mantenere e migliorare l’equilibrio e la coordinazione».

Tutti gli ospiti che hanno partecipato alle Olimpiadi sono stati riuniti in squadre corrispondenti ai propri reparti di appartenenza. «In questo modo – aggiungono – si è riusciti a stimolare la socialità degli ospiti attraverso il gioco, il senso di appartenenza a una squadra e la competizione».

L’11 dicembre 2024 è stata organizzata a Villa Fiammetta la premiazione delle Olimpiadi, alla quale hanno partecipato anche i parenti degli ospiti. Dopo la presentazione del progetto, sono stati premiati i tre nuclei vincitori della struttura (primo, secondo e terzo) e i primi tre ospiti classificati in ogni disciplina sportiva. Per la premiazione dei nuclei vincitori è stata consegnata una coppa all’operatore Asa/Oss referente del nucleo (le coppe sono ora in esposizione come trofeo nei nuclei). Agli ospiti premiati sul podio è stata consegnata una medaglia (oro, argento e bronzo), ma comunque a tutti gli ospiti che hanno partecipato al progetto Olimpiadi è stato consegnato nella stessa occasione un Attestato di partecipazione firmato dalla direzione. L’evento si è concluso con l’Inno di Mameli cantato tutti insieme.