“Le ricette di una volta” degli anziani della Rsa Pineta donate alla Biblioteca Frera di Tradate

Ci hanno lavorato un anno intero, mettendo insieme con delicatezza e cura ricordi, emozioni, ingredienti segreti. Ora il progetto “Le ricette del cuore di una volta” della Rsa Pineta di Tradate è pubblicato e diventa patrimonio collettivo grazie al dono del ricettario alla Biblioteca Frera.

«In una residenza per anziani ci sono storie, vissuti, emozioni, persone, racconti, vita – raccontano Erica Forcellini e Paola Aldeghi, educatrice ed animatrice della Rsa Pineta che insieme alla volontaria Silvana Bussola hanno dato vita a questa iniziativa – Questa è la premessa per raccontare un progetto che si è svolto durante tutto il 2024 e che si è concretizzato a dicembre».

Il progetto è stato gestito e condotto da Silvana Bissola, una volontaria dell’associazione Avulss di Tradate, dal 2011 in Rsa Pineta per svolgere la propria attività di volontariato.

All’interno di un laboratorio relazionale che ha coinvolto anziani del Centro Diurno e del primo piano della struttura, Silvana ha avuto modo di raccogliere e rispolverare delicatamente i ricordi intorno alle ricette di una volta, cucendo insieme giorno per giorno consigli, curiosità, momenti familiari e intimi e storie di vita legate ai cibi tradizionali del territorio, distinti in stagionalità.

I ricettari sono stati poi ordinati e impaginati dall’area educativa animativa della Rsa che ha coordinato i lavori dietro le quinte.

Alcune copie di questo “ricettario del cuore” sono state regalate agli anziani che hanno partecipato attivamente al laboratorio dalla stessa Silvana. Molte copie sono state poi vendute ai familiari all’interno del mercatino di Natale della struttura e da fine gennaio alcune copie del ricettario sono state donate alla biblioteca Frera di Tradate, con il fine i mantenere una continuità con il territorio e per far conoscere il lavoro educativo in una struttura residenziale per anziani.

«La ricerca ha prodotto delle ricette che sono veri “racconti del cuore” – dice Siulvana – perché, insieme agli ingredienti e alle procedure, lasciano intravedere frammenti di una vita intima, familiare e illuminano alcuni aspetti del vivere quotidiano nei tempi addietro, ora scomparsi. Le “nostre” ricette ora sono pronte per essere lette, raccolte e messe in pratica. Unica raccomandazione: prendersi cura anche delle storie di chi le ha tramandate».