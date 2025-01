L’ospedale di Gallarate apre il 2025 con i nuovi primari di radiologia e gastroenterologia

Il 2025 si apre con importanti novità all’ospedale di Gallarate. Giovedì scorso, 16 gennaio, ha iniziato il nuovo direttore della radiologia del Sant’Antonio. È il dottor Alessio Pavan, proveniente dal Policlinico di Milano.

Clima di ottimismo in radiologia nonostante le difficoltà

Lo specialista arriva in un momento di grande difficoltà della struttura: con il personale ridottissimo ( settimana prossima si perderà un’altra specialista) e un solo radiologo senologo non poteva più garantire la doppia lettura richiesta dalle attività di screening.

Il clima, nonostante i problemi, è però di ottimismo: sia perchè il nuovo primario ha una rete di relazioni ampia anche su Milano per attrarre professionisti, sia per una collaborazione in via di definizione con la Sette Laghi per lo screening mammografico ( ricordiamo che anche la direttrice della Breast Unit della valle Olona dottoressa Silvana Monetti lascerà a breve per andare in pensione). È poi stato bandito anche un nuovo concorso che si terrà in primavera per reclutare tre specialisti e ci sono 12 candidati.

( Nella foto il dottor Pavan è il secondo da destra accanto al DS Schieppati).

Lavori in corso in pronto soccorso e nuovo personale

Lavori in corso per il PS e non solo strutturali. I lavori da 4,8 milioni di euro, sono in corso e termineranno a febbraio 2026. Arriveranno 3 infermieri da metà febbraio : tra loro un’infermiera che ha deciso di rientrare dalla Svizzera. Anche grazie al supporto di medici in libera professione, il PS di Gallarate a fine mese attiverà anche l’ambulatorio codici minori ( in contemporanea con Busto) mentre sono già operativi i percorsi “fast track” di ortopedia, otorino, ostetricia e oculistica.

Nel corso del 2024, l’ospedale di Gallarate ha registrato 36.169 accessi terminati con il ricovero in 2892 casi. Gli accessi a PS di Busto sono stati 56.405 con 6192 ricoveri.

Il clima è decisamente cambiato con il nuovo personale che va a rimpolpare le fila di un Sant’Antonio dopo i mesi davvero difficili e la mobilitazione di tanti cittadini culminata nella grande manifestazione del .giugno 2023.

La direttrice dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi ha firmato, nel secondo semestre del 2024, una serie di assunzioni importanti come quella della direttrice della pediatria, la dottoressa Gaia Weisman il cui compito, al momento, è di supporto al nido, al pronto soccorso pediatrico e all’attività ambulatoriale dato che il reparto è stato accorpato a quello di Busto.

Importanti notizie arrivano anche sul fronte della cardiologia: la chiusura delle attività al sant’Antonio era stata vissuta come una sconfitta. Ora si pensa al rilancio con il primario della struttura territoriale Busto Gallarate il dottor Fabio Barlocco.

Dal prossimo mese e progressivamente, arriveranno 16 nuovi specialisti ( 5 a febbraio) che permetteranno di riattivare anche l’elettrofisiologia.