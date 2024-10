All’ospedale di Gallarate nuovi primari alla guida di pediatria, ginecologia, oncologia, chirurgia, fisiatria e cardiologia

È la dottoressa Gaia Weissman la nuova direttrice della pediatria dell’ospedale di Gallarate. Classe 1973 originaria di Bolzano, il medico ha ottenuto la specializzazione in pediatria e neonatologia all’Università di Bologna, ottenendo il massimo dei voti. Prima dell’incarico a Gallarate, ricopriva il ruolo di vice direttore della struttura complessa di pediatria per gli ospedali di Merano e Silandro.

Precedentemente, la dottoressa Weissmann ha trascorso due anni lavorando in un ospedale di Sydney in Australia.

Ampia la sua produzione scientifica con attività di ricerca, orientata verso la prevenzione ed il trattamento delle malattie respiratorie del neonato.

L’arrivo della dottoressa Weissmann è significativo per il presidio di Gallarate in sofferenza da anni. Lo scorso anno, l’assessore al welfare Guido Bertolaso aveva affidato agli ospedali di Varese e di Milano l’incarico di fornire servizi pediatrici e di neonatologia al Sant’Antonio che non aveva personale sufficiente. Dal Sacco erano arrivati alcuni specializzandi mentre la Sette Laghi aveva subito chiarito di nn avere specialisti da inviare data la sofferenza del reparto al Galmarini di Tradate.

Alla fine del luglio scorso era stato nominato anche il primario della ginecologia e ostetricia sempre di Gallarate L’incarico era stato affidato al dottor Giovanni Di Palma, il vice del dottor Nucera nel presidio di Busto.

In questi mesi sono tante le nomine effettuate dalla direzione dell’Asst Valle Olona per il presidio del Sant’Antonio: l’ultima in ordine di tempo è il dottor Francesco Roscio alla guida della chirurgia generale; il dottor Fabio Barlocco direttore della cardiologia e UCC con la doppia estensione di Busto e Gallarate; il dottor Carlo Tonetti direttore della struttura di recupero e rieducazione funzionale di Gallarate e Somma Lombardo; il dottor Francesco Cavina direttore della struttura complessa di oncologia di Gallarate.