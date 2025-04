Prima della Polverfolk: a Gallarate sul palco delle Arti tornano i “Bsa”

Un gruppo di ragazzi tra i vicoli della “Contrada del brodo”, alle prese con gli strumenti musicali, gli amplificatori e le prime composizioni: era l’inizio degli anni Settanta quando debuttarono a Gallarate i Biglietto di Sola Andata, “la Bsa”, che portarono le sonorità del rock elettrico e anticiparono uno dei più famosi gruppi della zona, la Polverfolk.

Il 2 maggio “la Bsa” torna a suonare, in apertura del grande concerto che celebra i 50 anni di attività della Polverfolk, il collettivo musicale che è passato da infiniti rimaneggiamenti di formazione ma ha mantenuto un nucleo centrale fatto di amici appassionati.

Nei Biglietto di Sola Andata, a inizio anni Settanta, c’erano due dei futuri membri della Polverfolk: Beppe Manca e Francesco “Cesco” Ebbi, scomparso nel 2003 (nella foto sotto).

A distanza di mezzo secolo il gruppo sarà sul palco delle Arti con questa formazione: Marco Trazzi (tastiere), Nino Cerni (batteria), Sandro Rech (basso), Marco Di Bari (voce), Gianni Di Bari e Beppe Manca.

Sul palco delle Arti di via don Minzoni, la Bsa proporrà un medley di tre brani, di cui il primo inedito ed originale “How to feel good”, composto nel 1971/72.

Il testo originale in inglese e libera traduzione italiana sono pubblicati su un simpatico cartoncino “segnalibro”, con l’elenco dei musicisti della formazione Bsa, che sarà proposto la sera del 2 maggio a chi acquisterà il libro “La lunga corsa”, che racconta la storia della Polverfolk (la vendita sostiene la casa per persone in difficoltà abitativa a Gallarate).

La Bsa non è l’unico gruppo musicale che salirà sul palco: altri due gruppi di amici altrettanto emblematici e citati nella trama de “La lunga corsa” suoneranno intercalandosi alle quattro diverse formazioni Polverfolk: i “Beans, Bacon & Gravy” e “Quelli dell’Husteria”

I “Beans, Bacon & Gravy” è composta da musicisti provenienti in gran parte da Busto Arsizio: eseguiranno musiche e ballate Folk/Country nello stile East Coast degli Usa.

“Quelli dell’Husteria” invece proporranno una selezione delle loro coinvolgenti canzoni della tradizione popolare italiana, anche in dialetto lombardo, come consuetudine di quella tradizione che da decenni tiene vivo il legame dei gallaratesi all’area che dal Centro della Gioventù di via Don Minzoni volge a tutto il prospicente quartiere denominato da molti decenni “Cuntrada dal Broeud”, ancora una volta nel ricordo dei due scomparsi fondatori della “Balcon Band” di allora: Gigi Bassani e Francesco Ebbi.

Appuntamento al concerto del 2 maggio, ore 21 al Teatro delle Arti in via Don Minzoni a Gallarate.