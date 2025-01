“Musica per non dimenticare”, il Violino della Shoah arriva ad Azzate

In occasione del Giorno della Memoria 2025, il Comune di Azzate organizza una serata in cui grande protagonista sarà il violino della Shoah.

“Musica per non dimenticare – il Violino della Shoah”, questo il titolo dell’appuntamento, sarà un momento di riflessione attraverso l’arte e la memoria storica.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala “G. Triacca”, in via Volta 26, Azzate. Alessandra Sonia Romano suonerà il violino, Nadio Marenco sarà alla fisarmonica, mentre la voce narrante è di Elda Olivieri.

L’evento ruoterà attorno alla storia di Eva Maria Levy e del suo violino: il violino diventa simbolo di resilienza e memoria, testimone sopravvissuto agli orrori dei campi di concentramento.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Azzate in collaborazione con la Pro Loco Azzate e la sezione ANPI “Marzio Bianchi”.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.