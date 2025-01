Nasce Gravel Circus per chi ama pedalare sullo sterrato. Si parte a Cittiglio il 15 giugno

Le strade che percorrono le alture prealpine, in Lombardia e soprattutto in Piemonte, faranno da teatro alle cinque prove inserite nel “Gravel Circus 2025”, prima edizione di un circuito che raduna sotto lo stesso “tetto” una serie di manifestazioni dedicate al ciclismo “gravel” accomunate dallo spirito non competitivo.

Le biciclette gravel non sono più una novità, perché da alcuni anni hanno guadagnato una certa fetta del panorama a due ruote: sono – semplificando – bici particolarmente adatte ai percorsi sterrati grazie ad alcuni accorgimenti (pneumatici tassellati, telaio rialzato rispetto a quelle da strada), che però mantengono alcune caratteristiche di quelle da corsa e per questo risultano piacevoli e veloci anche sull’asfalto.

Ad aprire il Gravel Circus sarà un evento ormai classico per gli appassionati dei Sette Laghi, ovvero la Gravel Varese Van Vlaanderen che andrà in scena il 15 giugno a Cittiglio. Quel giorno i ciclisti avranno a disposizione tre percorsi caratterizzati dai “muri” sparsi nel Varesotto: due su strada e uno, appunto, dedicato alle gravel, che sarà inserito nel Circus.

Poi ci si sposterà in Piemonte per le prove successive: il 12-13 luglio c’è la Gravelliamo di Borgomanero, il 28 settembre la Serrabike di Zubiena (Biella), il 19 ottobre la Cusio Cup di Invorio e il 9 novembre la Gravel&Wine di Serravalle Sesia. Il circuito è promosso in collaborazione con l’ente di promozione sportiva CSAIN Ciclismo e i partecipanti possono sia iscriversi all’intero programma, sia alle singole tappe della challenge.