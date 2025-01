Neutalia presenta il piano Benefit 2025 e i risultati del 2024

Neutalia, società benefit operante nell’ambito della sostenibilità e gestione del termovalorizzatore di Busto Arsizio, ha tracciato un bilancio delle iniziative realizzate nel 2024 e illustrato il nuovo Piano Benefit 2025, che include proiezioni fino al 2027. L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’azienda come punto di riferimento per innovazione e impatto positivo su ambiente e territorio.

Risultati 2024

Tra le iniziative del 2024, Neutalia ha lanciato una campagna di biomonitoraggio con apiari nei comuni di Magnago e Dairago e il progetto educativo “Spreco Zero” rivolto agli studenti delle scuole medie. Ha inoltre promosso il dialogo con i cittadini attraverso eventi come gli “Infolab”, presenti al Palio di Legnano e alla Settimana Europea della Mobilità. Internamente, l’azienda ha rafforzato il legame con il personale mediante giornate di formazione e volontariato ambientale in collaborazione con Plasticfree. Sul piano operativo, la ri-assegnazione della qualifica R1 per il recupero energetico ha rappresentato un traguardo chiave, con un incremento del 27,7% della produzione di energia elettrica rispetto al 2023.

Piano Benefit 2025-2027

Il nuovo piano triennale di Neutalia si articola in cinque aree di intervento:

Qualità ambientale: proseguono le attività di biomonitoraggio e nasce un progetto di piantumazione di nuove aree verdi, con un investimento previsto di oltre 3 milioni di euro entro il 2027.

Cultura della sostenibilità: previsti percorsi formativi per dipendenti e fornitori per integrare la sostenibilità nelle pratiche aziendali.

Stakeholder engagement: dialogo costante con il territorio tramite iniziative di citizen science ed educazione ambientale.

Supporto al territorio: borse di studio, tirocini formativi e sostegno a eventi culturali e sociali.

Tutela della salute: implementazione di un monitoraggio sanitario per il personale interno, con il coinvolgimento di esperti.

La presidente Laura Mira Bonomi ha sottolineato come il 2024 abbia rappresentato un anno di crescita e consolidamento per l’azienda, mentre il Piano Benefit punta a rafforzare ulteriormente il ruolo di Neutalia come esempio di eccellenza nella sostenibilità e nell’economia circolare.