Neve in Forcora e al Campo dei fiori, nel weekend arriva il freddo

La neve è arrivata anche sui monti del Varesotto, dalla Forcora al Campo dei Fiori (nella foto di Candido Alberici). Le previsioni del Centro geofisico prealpino osservano condizioni stabili che prevalgono nella giornata di oggi prima di una veloce perturbazione di origine atlantica che porterà un breve peggioramento questa sera e domani mattina. A seguire, tempo perlopiù soleggiato e asciutto fino al fine settimana con correnti in quota da nord-ovest. L’afflusso di aria più fredda porterà una diminuzione delle temperature sabato e domenica, più marcata in montagna.

Giovedì si avrà cielo molto nuvoloso al mattino con ultime precipitazioni all’est. Via via schiarite a partire da Alpi e Prealpi mentre sulla pianura nubi basse più persistenti. Venerdì tempo in parte soleggiato seppur con alcuni passaggi di nubi medio-alte e asciutto. Di primo mattino leggero favonio sulle Prealpi.

Neve anche sulle vette ossolane e del Verbano

Quarant’anni fa la grande nevicata dell’85