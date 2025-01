“Note e parole per non dimenticare”, il Giorno della Memoria alla Biblioteca Frera di Tradate

Lunedì 27 gennaio alle 18.30, in occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca Frera di Tradate ospiterà il concerto intitolato “Note e parole per non dimenticare”, organizzato dall’Associazione Rogoredo Musica.

L’evento vedrà la partecipazione dell’Ensemble di Clarinetto e del Coro del Liceo Musicale “C. Tenca” di Milano, accompagnati da alcuni studenti dell’ITE Montale di Tradate. Il coro sarà diretto da Angela Lisciandra, mentre Elisabetta Massironi si esibirà al pianoforte.

L’ingresso libero e aperto a tutti.

Foto di Ron Porter da Pixabay