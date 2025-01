Per…corso base di apicoltura con Apilombardia

Apilombardia è lieta di presentare il nuovo “Per… Corso” per apicoltori principianti, un programma formativo ideato per chi desidera porre le basi necessarie per fare apicoltura in maniera consapevole, pratica e rispettosa. Il percorso, in programma per il 2025, combina 3 webinar online con 7 incontri pratici in apiario, offrendo un’esperienza completa e bilanciata.

L’obiettivo sarà quello di porre le basi per cominciare ad accostarsi all’apicoltura in modo pratico e concreto senza generare false illusioni o aspettative. Allevare api non è facile e richiede motivazione, studio, investimenti economici e di tempo. Consapevoli che si diventa apicoltori soprattutto attraverso il confronto con chi ha più esperienza, insieme al corso si offre anche la possibilità di partecipare alla vita e ai servizi associativi: lo strumento migliore per accompagnare le persone lungo questo percorso.

Il percorso è indirizzato ai residenti in Regione Lombardia e prevede un numero minimo e massimo di partecipanti. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione per chi ha frequentato almeno 4 incontri pratici e i webinar online. Gli incontri pratici in provincia di Varese si terranno presso un apiario didattico dedicato.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Apilombardia:

https://www.apilombardia.it/corsi-e-seminari/corso-base-di-apicoltura-2025/